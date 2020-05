SNK GAL'S Fighters y el inesperado regreso del Neo Geo Pocket Color

La historia de los videojuegos ya se cuenta por décadas y, aunque hubo momentos en los que se pensó dejar el pasado atrás en pro de lo que fueron los avances que nos acercaban a ese futuro lleno de mundos abiertos, gráficos impresionantes y altos valores de producción, el interés por mantener ese vínculo con las consolas y juegos "de antes" permitió que existiera una escena de relanzamientos, que aunque no está libre de críticas, representa una oportunidad para recordar o conocer aquellos episodios del gaming, algunos exitosos y otros no tanto. Siendo partidario de este tipo de tendencia, en específico por el interés en que momentos importantes de los videojuegos se mantengan vigentes, tuve la oportunidad de conocer una propuesta creada para el Neo Geo Pocket Color, consola portátil de SNK con estatus de culto que hoy ha vuelto de la mano de Nintendo Switch con SNK GAL'S Fighters.

El Neo Geo Pocket, una historia accidentada

Más que una reseña, la llegada de SNK GAL'S Fighters me hizo pensar en una oportunidad para escribir sobre el Neo Geo Pocket Color, consola que debutó en 1999 y supuso un intento más ambicioso para entrar en un mercado dominado por Nintendo y su Game Boy, que simplemente habían conquistado al mundo desde hace años. Asimismo, el Neo Geo Pocket Color, sucesor inmediato del Neo Geo Pocket que apenas había debutado el año anterior, representó uno de los últimos intentos de lo que en ese momento era SNK por sobrevivir en el negocio de los videojuegos, aunque el resultado nunca fue el esperado.

Neo Geo Pocket - 1998

Era 1999 y SNK había fallado en su intento por ingresar en el sector de las consolas móviles con el Neo Geo Pocket, después de todo se estaba enfrentando a un coloso como lo era el Game Boy y, peor aún, a su nuevo lanzamiento el Game Boy Color y a la naciente fiebre por una IP que con el tiempo se convertiría en otro monstruo del mercado: Pokémon. Sin embargo, el Neo Geo Pocket había mostrado potencial pues pese a ser monocromático, su procesador de 16-bit Toshiba TLCS-900 H, su gran manejo en el consumo de batería y el stick de 8 posiciones se complementaron de gran manera con la primera ola de juegos que se lanzaron.

El Neo Geo Pocket Color fue un intento más agresivo para entrar en el mercado

Precisamente, este pequeño reconocimiento, que no se tradujo en ventas, sirvió como aliciente para que SNK lo intentara de nuevo con el Neo Geo Pocket Color, consola que presentaría mejoras en todos los apartados y que, en esta ocasión, apostaría por el color y por tratar de dar el paso hacia adelante que Nintendo todavía no se animaba a dar en cuanto a los sistemas portátiles. Asimismo, la estrategia de mercado no se limitó a Japón y SNK se dirigió a Estados Unidos y Europa con una campaña promocional, en su inicio, muy agresiva.

Neo Geo Pocket Color tal como se ve en Switch

SNK tenía el hardware y también un plan con juegos muy buenos cuyos procesos de desarrollo asimilaron de forma ideal lo que significaba el gaming en portátiles. Apoyándose en sus propias IP, la compañía japonesa convirtió al Neo Geo Pocket en el escaparate de entregas de tipo spin-off de franquicias como Samurai Shodown, The King of Fighters, Metal Slug, e incluso contó con el apoyo de SEGA con Sonic the Hedgehog Pocket Adventure.

Lamentablemente, y pese a gozar de un buen inicio en el mercado que le permitió obtener ganancias a SNK por concepto de este negocio, el Neo Geo Pocket Colot terminó por sucumbir ante el poderío de Nintendo, quien no solo gozaba ya del éxito del Game Boy Color, sino que se preparaba para el lanzamiento del Game Boy Advance, consola que definiría una época en cuanto a los sistemas portátiles.

Para bien o para mal, el Neo Geo Pocket Color se ganó de inmediato un estatus de culto por los entusiastas del gaming, pues más allá de sus avances en cuanto a hardware, la librería de la consola tenía títulos muy bien logrados. Basta con una breve investigación de los juegos que se lanzaron en la consola portátil de SNK para encontrar opiniones positivas, sobre todo por la comprensión precisa de lo que era jugar en portátil en aquella época, o sea algo complementario a la experiencia completa de jugar, digámoslo así; y el caso es que tenías una consola casera y todo lo que eso significaba. De ahí que sus juegos, pese a sus propuestas sencillas, fueran reconocidos por su diseño, mecánicas y apartados visuales, que significaban garantía de diversión. SNK GAL'S Fighters es el título que hoy nos ocupa, pertenece a esta biblioteca y es de los más recordados.

SNK GAL'S Fighters y el regreso del Neo Geo Pocket Color

Si bien el Nintendo Switch tuvo una entrega de Neo Geo Pocket Color, Samurai Shodown! 2 como regalo incluido en la versión de Samurai Shodown para la consola híbrida, es con SNK GAL'S Fighters que la consola portátil regresó gracias a la plataforma de Nintendo.

Lanzado en el 2000 y ahora en 2020 para celebrar el 30.° aniversario del debut de Neo Geo, SNK GAL'S Fighters fue parte de esta oleada de juegos de pelea con estilo chibi que supo capturar la esencia de los títulos que les habían dado origen en cuanto a jugabilidad, pero que al mismo tiempo reconocía las particularidades de la experiencia portátil, ofreciendo propuestas sencillas pero muy divertidas.

Las heroínas de SNK son las protagonistas de esta joya

SNK GAL'S Fighters pone en el papel protagónico a las heroínas que ya habían hecho historia en diversos juegos de SNK como Mai Shiranui de Fatal Fury; Athena Asamiya de Psycho Soldier; Yuri Sakazaki de Art of Fighting; Leona Heidern y Shermie de The King of Fighters; Nakoruru de Samurai Shodown; Shiki del infame Samurai Shodown 64, Akari Ichijou de The Last Blade, 2 personajes secretos y una jefa bastante curiosa llamada Miss X.

SNK GAL'S Fighters está de vuelta tras 20 años

En su relanzamiento para Switch, este título no dudó en mostrar su origen y lo primero que vemos en pantalla en la consola híbrida es un skin intercambiable con distintos diseños y combinaciones de colores del Neo Geo Pocket Color, equivalentes a los que hubo en el mercado en su momento. De la misma forma, el juego mantiene el esquema de control de la portátil de SNK, o sea solo 2 botones, A y B, y el stick de 8 direcciones tiene lugar en el stick del Joy-Con, algo que si bien dista de la experiencia original es bastante aceptable dado el tipo de juego que se trata. Asimismo, si cuentas con una cubierta para la pantalla de tu Switch, puedes pulsar los botones y el stick virtuales que se presentan en pantalla; además, el juego cuenta con opciones locales de enfrentamiento, por lo que bastará con compartir el Joy-Con para librar un combate lleno de diversión.

En términos de jugabilidad, SNK GAL'S Fighters presenta mecánicas básicas en términos de juego de pelea, pero bien logradas e implementadas en la consola híbrida, por lo que encontrarás movimientos de fácil ejecución, así como movimientos especiales producto de combinaciones no tan complejas como sus contrapartes en Arcade o consola casera. Siguiendo su propuesta de ser una parodia, la entrega cuenta con movimientos, secuencias y detalles llenos de humor.

Igual que en su versión original, la cual fue posible gracias al potencial de su hardware, SNK GAL'S Fighters fluye muy bien en Switch y aunque el sector purista podría encontrar los detalles propios de la emulación, lo cierto es que en términos de jugabilidad este título no te dará problema alguno y garantiza momentos de diversión inspirados por una época en la historia de las consolas portátiles.

Un momento de la historia de SNK, ahora en Switch

Sabemos que SNK GAL'S Fighters es un título que coexistirá en un mar de títulos disponibles como los que presume la consola híbrida de Nintendo, sin embargo, aquellos entusiastas e interesados en conocer una parte interesante de la historia de las consolas portátiles encontrarán un juego que los remitirá a ese periodo, donde el Nego Geo Pocket Color triunfó en cuanto a experiencia de juego y que pese a fallar en el mercado, su legado fue suficiente para garantizarle un lugar 20 años después.