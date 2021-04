Age of Empires IV: hablamos con Relic y World's Edge sobre el esperado RTS

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Age of Empires IV es una realidad y, cómo pudiste ver en el evento de fans, su estreno es cuestión de meses. El nuevo RTS de Relic Entertainment y World’s Edge está tomando varios de los elementos que hicieron grandes a la franquicia para modernizarlos y hacer sonreír a los fans.

Si bien el evento nos dio una probadita del RTS, aún hay mucho que saber sobre Age of Empires IV. Por suerte, en LEVEL UP tuvimos la oportunidad de platicar unos minutos con Quinn Duffy, director de Age of Empires IV; Emma Bridle, directora de voz del consumidor en World’s Edge y Zack Schläppi, director de arte del proyecto.

Durante la charla tocamos temas como la evolución del RTS; la importancia que tiene la historia para Age of Empires, así como la influencia que tiene Age of Empires II en este nuevo proyecto y mucho más. Te dejamos nuestra plática a continuación:

¿Qué piensas sobre la evolución del género RTS? ¿Crees que tienen la misma popularidad que hace décadas?

Quinn Duffy: “Es algo en lo que pensamos mucho teniendo en cuenta que, como ya sabes, Relic, una especie de especialista en RTS. Y, ya sabes, World’s Edge realmente se centró en la franquicia Age y apoyó a sus fans. ¿Sabes? Probablemente no está en su apogeo. Y no sé si eso es realmente sólo el número de jugadores o simplemente que sepan de él., Ya sabes, como los RTS pasaron por una fase en la que millones de jugadores los jugaban, muchos de ellos se pasaron a MOBAs, y algunos de ellos son los juegos más grandes del mundo.

Son una especie de Génesis para el mercado de la estrategia. Y creo que hay una una oportunidad aquí para atraer a la gente de vuelta a la nave nodriza, por así decirlo. Ya sabes, a la profundidad de la historia y la, ya sabes, la emoción de, de un juego de estrategia, que son muy emocionantes de ver, jugar y transmitir. Cada vez estamos viendo a más esports explorar los juegos de estrategia y vemos más desarrollos.

Creo que, ya sabes, hay algo que se está gestando de nuevo, ya sabes, podríamos ver el resurgimiento de esto, y vamos a lanzar el más grande RTS desde Starcraft. Creemos que es una oportunidad para volver a comprometerse con un mercado realmente grande”.

Emma Bridle: “Age of Empires tiene jugadores de todo el mundo que han mantenido esta franquicia RTS durante más de 20 años. Ellos, ellos han mantenido los juegos en marcha. Y con nuestras ediciones definitivas, hemos traído de vuelta los juegos, los hemos modernizado, en cierto modo, y vemos a mucha gente jugando.

Estamos viendo mucho juego competitivo. Acabamos de apoyar un torneo que ha batido el récord de gente que quiere ver partidas de Age of Empires de forma competitiva. Y creo que, con Age of Empires IV en camino a Game Pass para PC, tenemos una gran oportunidad para que la gente que quizá nunca haya jugado a RTS se sumerja y lo pruebe a través de su suscripción a Game Pass. Y soy parcial, pero encontrarán un gran juego y, con suerte, será su primera entrada en el género”.

¿Qué piensas sobre el destino del género? ¿Existen lecciones que aprender en otros lados?

Quinn Duffy: Bueno, creo que hay lecciones en todos los juegos, hay cosas que hacen bien, con el nivel de compromiso que generan y las Temporadas y una gran cantidad de estas empresas han establecido realmente la vara para, para mantener una especie de comunidad pegajosa. Y seríamos negligentes si dijéramos que no estamos mirando las cosas que hacen. Pero nosotros, queríamos crear un juego de Age of Empires y un juego de Age of Empires no es un MOBA. Es un juego de estrategia. Hay elementos que lo hacen una especie de juego más moderno y una presentación más moderna, pero íbamos a por esa experiencia de Age of Empires con la que el público principal se sentiría inmediatamente cómodo”.

Zack Schläppi: “La clave es tomar todos esos mejores elementos, y, de nuevo, seguir sosteniéndolos, porque esto es lo que los jugadores principales están acostumbrados. Nunca queremos alienar a nuestro grupo existente. Pero lo que queríamos hacer era superponer algunas experiencias más profundas, un poco más de cinemática, un poco más de atmósfera, así como conseguir una atmósfera agradable con una mejor iluminación, un mejor control sobre las texturas en términos de lo que tiene detalle y lo que no tiene detalle, todo en nombre de reforzar la legibilidad y la facilidad de la capacidad de juego, con las unidades o incluso la construcción. Haciendo que la construcción de su civilización sea tan divertida y tan hermosa y visceral como jugar en el campo de batalla.

Así que, para mí, se trataba de ampliar y arrojar más luz sobre las cosas que tal vez disfrutan los jugadores más casuales, como la construcción de una ciudad, la construcción de un hermoso castillo en la cima de la colina, ya sabes, la construcción de murallas y fortificaciones y divertirse con sólo, ya sabes, la creación rápida de una hermosa aldea medieval en la ciudad china o una ciudad inglesa, y realmente ver cómo todos ellos evolucionaron a través de las edades. Así que no se trata sólo de luchar, sino también de muchas otras cosas”.

Emma Bridle: “Sí. Y el Consejo de la Comunidad ha estado jugando a Age durante mucho tiempo, han jugado a diferentes juegos de Age, y juegan a otras cosas además de Age, no creemos que sólo jueguen a Age of Empires. Así que sus comentarios han sido muy importantes. Les preguntamos mucho sobre algo que llamamos ‘Ageness’. Ya sabes, ¿se siente esto como Age of Empires?, pero también los juegos han evolucionado desde el último título numerado de Age of Empires y así todas estas diferentes perspectivas de lo que hace especial a Age, pero también lo que quieres de un juego en 2021”.

Una evolución fiel a las raíces

¿Creen que Xbox Game Pass tendrá un impacto positivo en la recepción de AoE 4? ¿Tuvo algún impacto en el diseño del juego la llegada al servicio?

Quinn Duffy: “No sé si hubo un impacto en cómo lo hicimos, porque ya sabíamos que queríamos construir el juego para un público muy, muy amplio. Es algo multigeneracional. Se juega en todo el mundo. Y creo que es mucho usted sabe, lo mismo que el grupo demográfico.

Es, ya sabes, un montón de diferentes tipos de juegos en sus pistas para un montón de diferentes tipos de jugadores. Ya sabes, mis hijos juegan sus juegos en Game Pass. Así que es, creo que ya sabes, ya nos alineamos creo, muy bien, con, ya sabes, los objetivos de Microsoft para el pase de juego, ni siquiera probablemente empezamos antes de haber oído hablar de él. Claro, fue un poco de un brillo en los ojos de alguien en algún momento. Pero creo que las audiencias y los objetivos son los mismos, y queríamos hacer algo de celebración y construido para un público muy amplio. Y creo que es perfecto para esa plataforma. La gente puede probarlo y ver lo que le gusta”.

Emma Bridle: “Sí, creo que Game Pass es maravilloso. Sé que cuando tengo tiempo libre, me gusta sacar la selección de Game Pass y probar cosas y géneros que quizás no he probado antes, pero sabiendo que puedo descargar un juego y ponerme a jugar [lo voy a hacer].

Así que creo que es de esperar que nos traiga a gente que quizá tenga curiosidad por los RTS o por Age of Empires, pero que quizá nunca haya jugado a un juego de Age of Empires, ya sea porque son demasiado jóvenes o porque no tenían un PC cuando salieron los títulos originales. Pienso que va a atraer a nuevas personas para que experimenten realmente lo que hace especial a Age of Empires. Así que estamos entusiasmados con eso”.

¿Están construyendo Age of Empires IV para una audiencia grande?

Quinn Duffy: “Sí, absolutamente. Ya sabes, hablamos de la amplitud de ese público, hay jugadores a los que les encanta jugar a la campaña, quieren una experiencia narrativa. y jugar a través de la historia. Hay empezar con una dificultad fácil y a partir de ahí trabajar su camino hacia una IA más difícil con el tiempo. Hay jugadores que inmediatamente quieren entrar en el multijugador, y empezar a jugar contra otras personas en la comunidad.

Todos van a encontrar su nivel de comodidad, hay un gran juego, hay un montón de maneras de involucrarse con el contenido y, y creo que la gente va a encontrar las partes que les hacen sentir más, más cómodo. Así que a menudo es como construir un montón de juegos a la vez. Porque hay que atender a muchos tipos diferentes de jugadores y, como hemos comprobado en nuestras anteriores franquicias, los jugadores juegan la campaña y luego se dedican a otra cosa. Los jugadores que se quedarán durante años y años y años jugando al multijugador, así que es un reto de desarrollo interesante. Pero ya sabes, tienes que ir tras esa gran audiencia”.

El RTS tiene una audiencia amplia y Relic lo sabe

¿Todas las civilizaciones usan los recursos de la misma forma? ¿Sólo habrá 4 recursos como en Age of Empires II?

Quinn Duffy: “Sí, tenemos el recurso tradicional, ya sabes, la comida, madera oro y piedra. Y de nuevo, eso fue para darle a la audiencia una especie de punto de partida cómodo, experimentamos con un montón de cosas diferentes al principio, simplemente no se sentía como Age.

Las civilizaciones tienen diferentes prioridades en torno a los recursos, algunos no tienen que preocuparse de algunos aspectos en su totalidad. Por ejemplo, el Sultanato de Delhi no utilizan el jabalí, mientras que otros sí lo hacen. Los mongoles quieren la piedra, porque la piedra les da una gran ventaja en el juego, así que mueven sus cosas por el mapa intentando construir óvalos en las pilas de piedra y maximizar el uso de la piedra. Así que, como oponente, sé que si los mongoles están jugando, quiero saber dónde está la piedra, porque es probable que los mongoles acaben allí en algún momento, y así se produce esta bonita lucha del gato y el ratón por los recursos del mapa.

Todos ellos tienen diferentes formas de ganar recursos extra, oro extra, etc. a medida que el juego se adentra en él Era de los Castillo y en la Era Imperial, para que no tengan que construir tantas unidades baratas al final. Queríamos ampliar un poco el juego [de la Era] Imperial y dar a las civilizaciones más oportunidades de ganar oro que pudieran convertir en mejores unidades. Tratar de presionar sus ventajas al final del juego Bueno, Zack, ¿por qué empezaste a hablar? Ya sabes, hay un montón de arte allí, ¿verdad? …”.

Zack Schläppi: “La profundidad añadida a las civilizaciones creo que es un salto importante en este último capítulo. Tratamos de tomar grandes esfuerzos para reflejar la sofisticación de la civilización de la primera era a la cuarta. Si miras a cualquier civilización, como por ejemplo, la inglesa, sabes, que comienzan con los techos de hierba, el yeso, el zarzo…. El cuerpo del edificio va a ser primitivo y muy básico y práctico. Pero a medida que avanza cada edad, la tecnología de la construcción, la tecnología de la armadura, todo se vuelve mucho más fino y finamente detallada. Y empiezas como una carrera por el barro sobre esta especie de casucha, de repente, empiezas a tener castillos y de castillos a hermosas casas de estado.

Creo que en cada época las casas pasan por una reimaginación, mantienen las mismas huellas, pero parece que alguien acaba de añadir un montón de adiciones. Así que el paso añadido de mayor detalle un mundo que vale la pena pasar el tiempo y creo que es muy importante, la humanidad de la historia. No se trata sólo de reyes y reinas y duques y espejismos. Se trata de la gente que tuvo que construir esto y tuvo que explorar y sobrevivir bajo todas estas políticas y cambios tecnológicos.

Pienso que eso es lo que también tiene cierta atracción bella porque lo hace relacionable, porque ninguno de nosotros somos reyes o reinas así que podemos entender al soldado común. Bueno… ahí está el quid, pero ya sabes, hay el soldado de a pie y están los plebeyos básicamente, y cómo lucharon. Realmente crear esa historia en el paisaje sin tener que decirlo, es algo que la gente puede ir a buscar por su cuenta, cuando no están, ya sabes, peleando en la guerra”.

Emma Bridle: “Algo que he visto mucho recientemente es que la gente inventa historias muy detalladas para los pueblos. Así que hacen musicales de cómo, un plebeyo y una plebeya se enamorar. Y luego alguien ataca ese pueblo y se separan.

Y tienes razón, se trata de esas historias también. Y de nuevo, esto es personal para mí, pero cuando juego con los ingleses, digo: ‘Bueno, mi familia es de Inglaterra, y a través de cientos de años, estos podrían ser mis antepasados con los que estoy jugando, estoy entrando en sus zapatos, y eso es realmente especial’. Creo que el amor por la historia está ligado a todo lo que hacemos. Definitivamente lo siento, Quinn”.

Sultanato de Delhi será una de las nuevas civilizaciones

¿Cuáles son los elementos de AoE que consideraron más importantes mantener en esta entrega? ¿Cuáles creen que fueron los que debieron reinventarse o deshacerse de ellos?

Emma Bridle: “Hay algunas cosas icónicas que la gente va a amar. Se puede ver que tenemos elefantes, la gente está feliz por eso y tenemos Wololos. Así que nos hemos asegurado de que algunas de las cosas que la gente conoce y ama de lo que tienen los memes de Age esté ahí”.

Zack Schläppi: “Otra cosa es que es como la historia definitiva de origen para una gran cantidad de las grandes civilizaciones y se puede ver que a través de lo que la gente está diciendo. El motor, el departamento de sonido hizo un trabajo increíble, básicamente, la cartografía del origen del inglés temprano temprano ya sabes, las lenguas progenitoras de cada uno de las civilizaciones en los Siglos X y XI todo el camino hasta el día de hoy o mientras que, básicamente, el Siglo XVIII; XVI o Siglo XVII y sólo ver los pasos evolutivos de la lengua en la música y se puede escuchar eso y es fascinante escuchar lo mismo en situaciones como, le dijo al constructor que fuera, ya sabes, a construir un tronco de un aserradero. Puedes escuchar la versión antigua de eso y luego en el Inglés Medio y el alto inglés y es una gran escena que usted es una parte de este hilo que se teje hasta que se convierte en más y más relacionable.”

Emma Bridle: “También pequeñas cosas como cuando haces un aldeano y aparece en el pueblo y escuchas [Emma imita el clásico sonido] Entonces dices ‘¡eso es Age! Lo escucho y me regresa a los 90. Pero también está en este juego”.

Primeras imágenes de Age of Empires IV





































































































Mucho se bromea con que Age of Empires es una clase de historia para muchos, ¿están conscientes de esto? ¿Creen que Age of Empires 4 pueda lograr lo mismo?

Emma Bridle: “Absolutamente, a mí me pasa lo mismo, probablemente somos de la misma edad, jugaba a Age of Empires en los años 90, cuando estaba en la escuela primaria, y me pasa lo mismo, así que lo siento. Pero oímos a gente que estudió historia en la universidad gracias a Age of Empires y a su amor por los juegos. Y he aprendido cosas de Age of Empires IV y sobre la historia inglesa siendo inglés y también [he aprendido de] otras culturas. Y esto es presentado de una manera nueva, con las películas de estilo documental que viste en la campaña, es una nueva forma de contar esas historias que creo que es tan poderosa en 2021. Y yo soy un friki de la historia, como alguien apasionado por esto, estoy muy emocionada de que la gente experimente esto”.

Quinn Duffy: “Me encanta esa presentación también. Y hemos hecho, ya sabes, un cuidado especial, para asegurarse de que la película que proporcionan el contexto para todas las misiones sean exactas; de que los lugares son exactos. Por lo menos visitaron los campos de batalla reales donde se hicieron las películas para nuestros documentales, y quiero decir, voy a ver un documental en absolutamente cualquier cosa.

Estamos muy conscientes del impacto de la historia en la audiencia y por lo que queríamos decir, ‘Hey, eso fue genial’. Pero vamos a darles una presentación moderna de la historia que ahora pueden estudiar para sus exámenes jugando”.

Age of Empires IV llegará en el otoño a PC y formará parte del catálogo de Xbox Game Pass. Puedes saber más sobre esta entrega de la saga RTS si haces clic aquí.