Aether & Iron ya está disponible en Steam con su concepto de RPG narrativo y estilo decopunk

Mientras la industria espera al AAA o AAAA que lo cambiará todo, hay mucho tiempo y espacio para voltear hacia las propuestas alternativas que empujan los límites creativos del medio. Ya te hablamos sobre el RPG narrativo Aether & Iron y su visión intrigante de Nueva York en la década de 1930. Lo mejor es que ya puedes jugarlo gracias a su lanzamiento en Steam con un precio muy accesible.

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Aether & Iron debuta en Steam con su estilo decopunk

El estudio Seismic Squirrel anunció el lanzamiento oficial de Aether & Iron, un RPG narrativo que ya se puede jugar en PC a través de Steam. El título debutó con un precio de $24.99 USD ($226.39 MXN) gracias a su descuento de lanzamiento de 20%.

Su propuesta nos transporta a una versión alternativa de Nueva York en los años 30, donde el descubrimiento del “éter” revolucionó la tecnología y dio paso a una ciudad vertical impulsada por antigravedad. En este contexto seguimos a Gia, una contrabandista que se ve envuelta en una red de crimen organizado, tensiones políticas y alianzas inestables.

Uno de los pilares del juego es su enfoque narrativo. Tiene más de 200 personajes, todos con historias propias y una trama que reacciona constantemente a las decisiones del jugador. A lo largo de la aventura, es posible reclutar a distintos aliados, cada uno con habilidades y trasfondos que influyen tanto en la historia como en el combate.

En cuanto a jugabilidad, Aether & Iron mezcla elementos clásicos del RPG con enfrentamientos tácticos por turnos. Sin embargo, pone sobre la mesa un giro particular: los combates se desarrollan mediante vehículos impulsados por éter. Estos se pueden personalizar con mejoras como compartimentos ocultos, sistemas de humo o incluso armamento pesado.

El desarrollo de personaje gira en torno a 3 atributos clave: Astucia, Engaño y Agallas. Estas estadísticas afectan el desempeño en combate, las opciones de diálogo y la resolución de situaciones críticas. Además, el juego incorpora tiradas de dados que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos, por lo que añade un componente de incertidumbre incluso en las decisiones mejor calculadas.

¿Cuál es su concepto narrativo y artístico?

En cuanto al apartado creativo, el título cuenta con talento reconocido en la industria. Guionistas con experiencia en franquicias como Mass Effect y Far Cry participaron en la escritura, mientras que la música corre a cargo de Christopher Tin y Alex Williamson, ambos vinculados con la saga Civilization.

Visualmente, el juego apuesta por un estilo de dibujo a mano inspirado en el art decó y los cómics de detectives de la década de 1930, lo que refuerza su identidad decopunk y su ambientación noir.

Entre sus principales características destacan:

Exploración de una versión alternativa de Nueva York con múltiples niveles sociales y políticos

Combate táctico por turnos con vehículos personalizables

Reclutamiento de compañeros con historias y habilidades únicas

Sistema de decisiones con impacto real en la narrativa

Progresión basada en habilidades sociales y de combate

Dirección artística inspirada en el art decó clásico

Por último, Aether & Iron incluye voces en inglés y textos en varios idiomas, incluyendo español de Latinoamérica y España. Además, puedes probarlo antes de comprarlo con la demo que esta disponible en Steam.

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