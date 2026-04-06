Another Eden Begins ya tiene fecha de estreno y promete un viaje inolvidable entre pasado, presente y futuro

El querido RPG de viajes en el tiempo regresa con mejoras visuales, voces en inglés y una nueva forma de vivir su historia en Switch, Switch 2 y PC.

Los fans de los JRPG tienen una nueva aventura en el radar. Tras años construyendo una comunidad sólida, la franquicia da un salto importante con el anuncio de Another Eden Begins, una nueva versión que expande su universo. La sorpresa llega con detalles que emocionarán tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

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Ahora ya se sabe que el título debutará el 17 de septiembre en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam, y buscará ofrecer una experiencia más pulida, accesible y emocional, pero sin perder la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno desde su debut en 2017.

Un viaje en el tiempo con más ambición que nunca

De acuerdo con WFS y Studio Prisma, esta nueva edición presenta mejoras visuales importantes y, por primera vez, doblaje completo al inglés en la historia principal. Esto permitirá que más jugadores se conecten con su narrativa, que siempre ha sido uno de sus puntos fuertes.

El proyecto está liderado por Shinnosuke Hirasawa, quien destacó la colaboración con Masato Kato, reconocido por su trabajo en Chrono Trigger y Xenogears. Gracias a este talento, la historia promete mantener ese toque emocional que mezcla ciencia ficción con drama personal.

Además, la música vuelve a ser un elemento clave. El legendario compositor Yasunori Mitsuda, conocido por Chrono Cross, participa nuevamente junto a Procyon Studio, lo que asegura una banda sonora memorable.

Aquí puedes ver el avance del juego:

¿Qué es Another Eden Begins?

En esta aventura seguimos a Aldo, un joven que emprende un viaje para rescatar a su hermana Feinne. La historia cruza distintas eras, desde el pasado hasta el futuro, creando una narrativa llena de giros y momentos emotivos.

El juego permitirá formar un equipo con más de 18 personajes, cada uno con habilidades únicas. También será posible profundizar en sus historias mediante misiones especiales, lo que añade una capa extra de conexión con el grupo.

El sistema de combate se mantiene fiel al estilo por turnos, pero con un ritmo ágil. Aquí entran en juego las sinergias entre personajes y la mecánica “Another Force”, que permite desatar ataques devastadores en momentos clave.

Para quienes buscan rejugabilidad, el modo New Game+ será una gran adición y permitirá conservar progreso y equipo, además de introducir un personaje misterioso y hasta 10 finales distintos, lo que abre la puerta a múltiples rutas narrativas.

Un clásico moderno que quiere conquistar nuevas plataformas

Desde su lanzamiento original como RPG móvil, la franquicia logró atraer a millones de jugadores gracias a su historia y su enfoque clásico. Ahora, con esta versión, el objetivo es claro: llevar esa experiencia a consolas modernas con mejoras significativas.

La llegada a Nintendo Switch 2 también marca un paso importante, ya que permitirá disfrutar el juego con mayor calidad visual y rendimiento. Esto lo convierte en una excelente puerta de entrada para quienes nunca lo han probado.

El próximo 17 de septiembre será el momento de descubrir si esta nueva versión logra capturar la magia del original y expandirla como promete.

¿Le darás una oportunidad a Another Eden Begins en su lanzamiento? ¿Crees que este tipo de JRPG aún tiene mucho que ofrecer en la actualidad? Cuéntanos en los comentarios.

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