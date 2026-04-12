Arknights: Endfield prepara su siguiente gran paso con una historia intensa, nuevos retos y contenido que cambia el juego por completo

La actualización 1.2 llegará en pocos días con novedades que prometen sacudir Wuling y expandir la experiencia.

El universo de Arknights: Endfield sigue creciendo y ahora se prepara para recibir una de sus actualizaciones más importantes hasta ahora. El RPG gratuito en 3D tiene lista su versión 1.2, que apunta a cambiar el ritmo de la aventura con nuevos conflictos, personajes y sistemas.

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Lo interesante es que este contenido llega en un momento clave para la historia, justo cuando las tensiones dentro del mundo del juego comienzan a escalar. Además, todo apunta a que esta actualización marcará un antes y un después para los jugadores que siguen de cerca su narrativa.

Una historia que sube la intensidad en Wuling

La actualización “At the Wake of Spring” debutará el 17 de abril y estará centrada en un capítulo crucial dentro del arco de Wuling. Aquí veremos eventos importantes que empujan la trama hacia un conflicto mucho más directo.

Todo comienza con un mensaje urgente de Zhuang Fangyi, quien alerta sobre la repentina aparición de Ardashir en la nueva zona Marker Stone. Este lugar juega un papel clave en la estabilidad de Wuling, así que la situación escala rápidamente.

Por si fuera poco, Nefarith entra en conflicto abierto, lo que llevará a los jugadores a enfrentarse a ella directamente por primera vez. Este combate promete ser uno de los momentos más intensos del juego hasta ahora.

Aquí puedes ver el avance del nuevo contenido:

Nueva operadora y más formas de jugar

Uno de los puntos más llamativos es la llegada de Zhuang Fangyi como personaje jugable. Se trata de una figura importante en la historia que ahora se une al combate con habilidades de daño eléctrico.

Su estilo mezcla ataques de relámpago con combate cuerpo a cuerpo usando una espada, lo que abre nuevas estrategias y formas de enfrentar a los enemigos.

Además, la actualización añadirá nuevas áreas para explorar dentro de Wuling e incluirá una zona llamada Test Area más adelante en el ciclo del update, que estará enfocada en exploración, resolución de acertijos y reconstrucción tras desastres.

Más profundidad en construcción y progresión

El lado industrial de Arknights: Endfield también recibirá mejoras importantes. Se añadirá un nuevo puesto avanzado, junto con recursos inéditos y opciones de producción que amplían las posibilidades del sistema de fábricas.

Esto refuerza la mezcla del juego entre combate, exploración y gestión de infraestructura a gran escala, uno de sus elementos más distintivos. La actualización también incluirá eventos nuevos, mejoras permanentes en la jugabilidad y varios ajustes de calidad de vida. Estos cambios impactarán la progresión, el combate y la administración, haciendo la experiencia más fluida. Finalmente, los jugadores podrán obtener recompensas adicionales como parte de este nuevo contenido.

Arknights: Endfield ya está disponible en PlayStation 5, PC, iOS y Android, y esta actualización llegará de forma gratuita para todos los usuarios.

¿Te emociona enfrentar a Nefarith en esta nueva etapa del juego? Cuéntanos en los comentarios.

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