Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone: conoce todo lo que incluye el Pase de Batalla de la Temporada 1

Es momento de iniciar las hostilidades en línea y obtener mucho contenido

La escena de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone está lista para arrancar con una nueva era. La Temporada 1 y su Pase de Batalla ya están disponibles y mediante un comunicado de prensa se reveló todo el contenido que incluirá. Activision y Treyarch echaron la casa por la ventana con más de 100 recompensas, nuevas armas, bases de operadores y mucho más. ¿Quieres saber todo lo que te espera si eres fan del FPS? Te contamos a continuación.

NO TE LO PIERDAS: Micron cierra Crucial y sale del mercado de RAM para consumidores: priorizará centros de datos para IA

La Temporada 1 de Call of Duty Black Ops 7 y Warzone

Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone ¿Qué incluye el Pase de Batalla de la Temporada 1?

La Temporada 1 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone arrancó este 4 de diciembre con un Pase de Batalla nuevo. La oferta premium BlackCell. viene con más de 100 recompensas por desbloquear, nuevas armas base y contenido especial. Esta primera temporada también destaca la llegada de Alden Dorne como figura central de The Guild.

El Pase de Batalla llega con 14 páginas repletas de contenido. De inicio hay 2 armas base gratuitas: el SMG Kogot-7, pensado para enfrentamientos de corta distancia, y el Maddox RFB, un rifle de asalto de alta cadencia.

Al comprar el pase, los jugadores recibirán de inmediato al operador Dorne con su aspecto “Adjutant”, un proyecto legendario para el Maverick X9, un bono del 10% de XP y varios cosméticos iniciales.

Además, la progresión se vuelve más dinámica, pues ahora las primeras páginas avanzan más rápido y se pueden ganar Tokens del Pase completando desafíos diarios en todos los modos.

Blackcell y su contenido premium

BlackCell vuelve como la opción premium del Pase de Batalla. Ofrece acceso instantáneo al operador Scorn, el proyecto “Ultimatum” para el Carbon 57 y más de 130 recompensas adicionales.

También incluye 20 omisiones de nivel, 1100 COD Points, un remate exclusivo, un Gun Screen temático y variantes BlackCell de 7 armas, además de 7 aspectos para operadores como Dorne, Dempsey y Richtofen.

Para quienes buscan aún más, la Edición Bóveda ofrece todo el contenido de BlackCell y añade aspectos para Karma, Harper, T.E.D.D. y Reaper, cinco Mastercrafts, una camuflaje dinámico y un paquete Ultra GobbleGum para Zombies.

Blackcell llega con todo

Las recompensas del Pase no se quedan atrás: más de 20 proyectos de armas, nuevas retículas, aspectos tecnológicos para el equipo y una serie de remates y gestos estilizados amplían las opciones de personalización.

Los jugadores que completen todas las páginas desbloquearán la Completion Page, que entrega el aspecto ultra “Disharmony” para Dorne, el proyecto “Dissonance” para el AK-27 y un set adicional de cosméticos animados y GobbleGums exclusivos.

Finalmente, la tienda recibirá varios lotes destacados a lo largo de la temporada. Entre ellos figuran el Tracer Pack: Aerial Dominance, que presenta el aspecto “Flight Commander” Anderson, el Tracer Pack: Legend Reborn, que traerá de regreso a David Mason con proyectos clásicos, y el CDL Launch Pack 2026, dedicado a los fans de la Call of Duty League.

ENTÉRATE: Epic Games Store prohíbe Horses antes de su lanzamiento: el juego viral y perturbador también fue rechazado por Steam ¿Qué dicen los desarrolladores?

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente