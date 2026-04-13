Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Chronicles 2 sorprende con el regreso de Shinobu en su versión más intensa

La cazadora de demonios llega con su versión del Infinity Castle y apunta a sacudir el roster.

Los fans de Demon Slayer siguen recibiendo contenido y esta vez hay buenas noticias para quienes disfrutan pelear con sus personajes favoritos. Uno de los personajes más queridos de la serie está de regreso, pero con un giro interesante que promete cambiar su estilo de combate.

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Se trata de Shinobu Kocho, quien se suma nuevamente a la acción en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, aunque ahora con una versión inspirada en uno de los arcos más intensos del anime.

Shinobu Kocho llega desde el Infinity Castle

ANIPLEX y CyberConnect2 confirmaron que Shinobu Kocho (Infinity Castle) estará disponible como contenido descargable a partir del 17 de abril. Esta versión forma parte del “Infinity Castle – Part 1 Character Pass”, el cual incluye varios peleadores adicionales.

También será posible adquirirla por separado mediante el “Shinobu Kocho (Infinity Castle) Character Pack”. Esto permite que los jugadores elijan cómo expandir su roster sin necesidad de comprar el pase completo.

Cabe mencionar que esta nueva versión de Shinobu toma inspiración directa del arco del Infinity Castle, uno de los momentos más intensos de la historia. Por esa razón, se espera que tenga movimientos distintos o ajustes que reflejen mejor su papel en esa etapa.

Aquí puedes ver el avance del personaje:

Más contenido para mantener vivo el juego

El lanzamiento de este personaje marca el sexto peleador incluido dentro del pase de personajes de esta expansión. Esto demuestra que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sigue recibiendo soporte constante tras su estreno.

El título ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, lo que permite que una gran base de jugadores pueda acceder a este nuevo contenido y CyberConnect2 continúa apostando por mantener fresco el juego para conservar la atención de la comunidad.

¿Te emociona probar a Shinobu en esta nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

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