Este juego de Star Wars podría estar en peligro: aseguran que su desarrollo va muy lento y dependen del éxito financiero de otro título para seguir con el proyecto

El juego narrativo lleva años en desarrollo y no hay novedades por parte de los creadores

Cuando se anunció que Electronic Arts no tendría la exclusividad de la marca Star Wars se pensó en un futuro con muchos lanzamientos provenientes de distintos estudios. La realidad es diferente. Las entregas recientes de la IP no han tenido el éxito esperado y hay proyectos en marcha que llevan años en desarrollo. Uno de ellos, de corte narrativo, podría estar en problemas graves pues se reveló que su proceso de desarrollo va muy lento, pero lo más preocupante es que depende del éxito de otro título para seguir con el proyecto.

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Los años pasan y los fans se pregunta cuándo debutará Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse. ¿Qué pasa con el juego de Quantic Dream?

Han pasado 5 años desde que se anunció Star Wars Eclipse. Se trata de un videojuego de estilo narrativo desarrollado por el estudio francés Quantic Dream. El equipo responsable de títulos como Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls y otros, tomó la IP de Disney para darle un toque diferente más allá de la acción.

Sin embargo, el tiempo pasa y poco se sabe del proyecto. Reportes señalan que podría debutar en 2027, pero nueva información pone en duda su lanzamiento.

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, el desarrollo de Star Wars Eclipse va “muy lento” y el estudio francés avanzó poco en los últimos meses. Los informantes aseguran que el juego está casi terminado, pero esta última etapa es complicada para Quantic Dream y su compañía propietaria, NetEase.

Por si no lo sabes, NetEase compró a Quantic Dream en 2022 y a la par del desarrollo de Star Wars trabajan en un free-to-play de acción y estrategia llamado Spellcasters Chronicles. Actualmente, este título está en acceso anticipado de Steam.

Pues bien, este título sale a la luz porque las fuentes señalan que la viabilidad de Star Wars Eclipse depende de qué tan bien le vaya a Spellcasters Chronicles. Al respecto, se menciona que es de ahí de donde Quantic Dream obtendrá ingresos para seguir con la última parte del desarrollo de su siguiente juego, pero en caso de que el título en línea fracase habrá problemas.

¿Hay riesgo de cancelación?

Aunque no se menciona de forma tajante la cancelación como consecuencia, el reporte señala que en caso de que Spellcasters Chronicles no tenga los resultados deseados habrá una revisión de proyectos.

Al respecto, se dice lo siguiente:

“En esta etapa, la perspectiva a largo plazo está menos impulsada por las capacidades creativas y más por la viabilidad financiera. Si Spellcasters fracasa comercialmente, se espera que NetEase reevalúe su compromiso con el estudio y podría optar por descontinuar la inversión”.

Este escenario podría ser un desastre para Quantic Dream y su proyecto de Star Wars. Si NetEase rompe relaciones con el estudio francés, es probable que el juego narrativo no vea la luz nunca y, peor aún, podría tratarse del cierre de la compañía en una era en que los resultados negativos llevan, invariablemente, a despidos, cancelaciones y cierres.

Hasta el momento, solo se cuenta con un mensaje de Quantic Dream del año pasado donde aseguran que el desarrollo de Star Wars Eclipse sigue activo y que mostrarán el juego cuando esté listo.

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