Fallece Yoshihisa Kishimoto, creador de Double Dragon y Kunio-kun, a los 64 años

El creativo fue una figura clave en la era dorada de los arcades y los beat ‘em up

La industria de los videojuegos está de luto. Yoshihisa Kishimoto, creador de Double Dragon y Kunio-kun, falleció a los 64 años. El hijo del desarrollador japonés compartió la noticia en las redes sociales, y agradeció a todos los jugadores por el apoyo que han dado a las creaciones de su padre a lo largo de las décadas.

Yoshihisa Kishimoto incursionó en la industria sin saber que se convertiría en uno de sus pioneros. Desde el inicio de su carrera, fue una de las figuras más destacadas de la era dorada de los arcades. Su trabajó fue esencial para definir géneros que aún son muy populares, pues sus creaciones se convirtieron en referentes obligados del diseño de los juegos de acción y los beat ‘em up.

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Yoshihisa Kishimoto murió a los 64 años

El hijo de Yoshihisa Kishimoto compartió un mensaje dirigido a todos los fanáticos de Kunio-kun. Confirmó que su padre murió el pasado 2 de abril, por causas que no fueron reveladas, a los 64 años. El desarrollador, quien nació el 17 de septiembre de 1961, fue desde pequeño un amante de las artes marciales, pasión que combinó por su amor por los videojuegos.

Su familiar agradeció a los jugadores por su apoyo constante a Kunio-kun y Double Dragon, franquicias que lo convirtieron en uno de los desarrolladores más destacados de Japón. Se espera que pronto salgan a la luz más detalles sobre el fallecimiento del creativo, pues su hijo se mostró abierto a compartir información relacionada con su partida y su carrera.

“Soy el hijo de Yoshihisa Kishimoto, el director de Kunio-kun. Comparto este aviso para informarles que mi padre falleció el 2 de abril de 2026. No duden en contactarme en cualquier momento para más detalles. Aprecio profundamente toda la información compartida con los fans de Kunio-kun a lo largo de los años. Gracias por su continuo apoyo”.

Yoshihisa Kishimoto (1961-2016)

Videojuegos y artes marciales: el legado de Kishimoto

Yoshihisa Kishimoto fue un fan de hueso colorado del cine de artes marciales y todo lo relacionado con estas disciplinas. Tenía una especial fascinación por Bruce Lee, quien fue una de sus principales inspiraciones para crear sus franquicias insignia: Kunio-kun y Double Dragon. Como parte de Technōs Japan, se convirtió en una leyenda de los beat ‘em up, pues sentó las bases para el desarrollo moderno del género.

Reconocido por su talento para diseñar videojuegos, Kishimoto apostó por aventuras de desplazamiento lateral, donde la acción y los combates se convirtieron en el eje central de la experiencia. Creo un estilo dinámico y accesible de juego, cuyo legado se mantiene más que vigente. También logró convertir a Kunio-kun en uno de los personajes japoneses más conocidos de la industria.

Sin duda, su obra más influyente fue Double Dragon, saga donde perfeccionó la fórmula de los beat ‘em up en una experiencia que se puede disfrutar en compañía. La saga fue un fenómeno en la década de los años 1980, cuando su popularidad abarrotó los centros arcades. Luego de múltiples secuelas, Kishimoto diversificó su carrera con otros proyectos, en los que se desempeñó como productor.

Double Dragon y Kunio-kun fueron sus principales contribuciones a la industria

Slam Dragon, River City Ransom: Underground, Blockout y Gunya Gunya son otros títulos destacados de su carrera. En años recientes, trabajó en el desarrollo de Double Dragon IV, título de 2017 que llegó a PS4, Nintendo Switch y PC. Además de Technōs Japan, el creativo desarrolló una carrera en Data East, compañía donde demostró su talento en proyectos como Cobra Command y Road Blaster.

Desde 1982, el creativo se mantuvo muy activo en la industria, ya sea con el desarrollo de nuevos juegos, como difusor de los videojuegos o trabajando tras bambalinas.En 2010 fundó Plophet, donde trabajó como consultor creativo. Gracias a su experiencia, contribuyó al desarrollo de nuevas entregas de sus franquicias más importantes.

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