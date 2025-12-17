FANTASY LIFE i recibirá un DLC gratuito con una historia más oscura esta Navidad

LEVEL-5 prepara contenido sin costo que expandirá Ginormosia con nuevos enemigos, equipo y un misterioso villano.

La vida tranquila de FANTASY LIFE i está a punto de cambiar. LEVEL-5 confirmó que el juego recibirá un DLC gratuito importante con un lanzamiento previsto para alrededor de Navidad. La promesa es clara: una historia más oscura, nuevos desafíos y sorpresas narrativas.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

¿Qué incluirá el nuevo contenido?

El contenido descargable se titula “The Sinister Broker Bazario’s Schemes”, una expansión con una nueva historia que se desarrollará en Ginormosia, una región que sufrirá una transformación inquietante. Además, el estudio adelantó que el DLC llegará en diciembre, junto a un nuevo logotipo oficial.

El eje de esta nueva historia es Bazario, un personaje completamente nuevo con una sonrisa perturbadora que sugiere secretos peligrosos. A medida que una joya conocida comienza a brillar, el tono del juego cambia drásticamente y Ginormosia se volverá más oscura y amenazante.

Este giro narrativo busca contrastar con el espíritu relajado del juego base, por lo que LEVEL-5 quiere explorar una faceta más tensa del mundo. Aun así, mantendrá la esencia de aventura y exploración que define a la franquicia.

¿El gameplay del juego cambiará?

En términos de jugabilidad, el DLC traerá varias novedades. Los jugadores enfrentarán nuevos monstruos. También aparecerá un artefacto misterioso que emite humo y cuya función no se ha revelado. Además, se añadirán equipos inéditos y nuevas monturas para explorar el mapa.

Todo este contenido será completamente gratuito y LEVEL-5 reafirma su apoyo al juego. También demuestra su interés en mantener viva la experiencia tras el lanzamiento.

Por ahora, no hay una fecha exacta. El estudio sólo indicó que llegará alrededor de Navidad. Más detalles se compartirán pronto mediante los canales oficiales del título.

Gracias a esto, podemos ver que FANTASY LIFE i continúa creciendo con actualizaciones ambiciosas. Este DLC apunta a enriquecer su mundo y narrativa, además de ofrecer un incentivo perfecto para regresar al juego durante las fiestas.

¿Qué te parece este giro más oscuro para FANTASY LIFE i? ¿Crees que el DLC cambiará la forma en que vemos Ginormosia? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente