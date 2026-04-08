Forza Horizon 6 pisa el acelerador en Japón y presume su espectacular prólogo lleno de velocidad

El nuevo avance nos da un vistazo inicial a carreras intensas, autos icónicos y escenarios impresionantes.

La emoción por el próximo gran juego de carreras sigue creciendo y ahora tenemos una probadita que deja claro que la franquicia quiere subir la apuesta. Playground Games decidió mostrar un adelanto especial que sirve como carta de presentación para su nueva entrega y lo hizo con estilo.

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Se trata de un gameplay de aproximadamente 6 minutos que funciona como prólogo de la experiencia completa. Este vistazo inicial nos lleva directamente a Japón, escenario que muchos fans llevaban años pidiendo y que finalmente se hace realidad.

Un arranque explosivo

El video presenta el inicio del nuevo Horizon Festival, una celebración de autos y música que arranca con momentos espectaculares. Desde el primer minuto queda claro que la intención es sorprender con variedad y adrenalina.

Uno de los momentos más llamativos muestra un 2024 Nissan GT-R Nismo corriendo junto a un tren bala. La escena combina velocidad, precisión y ese toque cinematográfico que define a la saga. Además, se pueden ver saltos enormes con un 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck adaptado para la nieve.

Por si fuera poco, el gameplay incluye una primera probada de las famosas carreteras Touge de Japón. Aquí entra en acción un clásico 1995 Porsche 911 GT2, ideal para mostrar curvas cerradas y manejo técnico.

Por último, el cierre del prólogo presenta el auto portada: el 2025 GR GT Prototype, modelo que representa el enfoque moderno del juego y su apuesta por vehículos llamativos.

Aquí puedes ver el avance:

Una experiencia que busca ser la más ambiciosa de la saga

El prólogo deja claro que Forza Horizon 6 quiere ofrecer una experiencia más variada y espectacular que nunca. La mezcla de cultura automotriz, paisajes y música sigue siendo el corazón de la serie y Japón aporta escenarios únicos, desde montañas hasta zonas urbanas llenas de vida.

Además, el enfoque en distintos tipos de vehículos sugiere que habrá contenido para todos los estilos de conducción. Desde carreras rápidas hasta desafíos técnicos.

Fecha de lanzamiento y plataformas confirmadas

Forza Horizon 6 llegará el 19 de mayo a Xbox Series y PC, a través de Steam y Microsoft Store. Más adelante, durante 2026, también debutará en PlayStation 5.

Con este primer vistazo, todo apunta a que estamos ante una de las entregas más esperadas del género. La combinación de Japón, autos icónicos y espectáculo promete mucho.

¿Te emociona recorrer Japón en Forza Horizon 6? ¿Crees que será el mejor juego de la saga hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios.

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