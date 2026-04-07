Game of Thrones celebra su 15.° aniversario con un nuevo juego basado en House of the Dragon; fans podrán disfrutarlo gratis

Los fanáticos de Game of Thrones están de fiesta, pues este mes se cumplieron 15 años del estreno de la aclamada serie de HBO. La franquicia de George R. R. Martin sigue vigente en la televisión gracias a House of the Dragon, spin-off que pronto estrenará su Temporada 3 para expandir aún más la interesante historia de los Targaryen.

Warner Bros. Games preparó una sorpresa para los festejos, pues esta mañana reveló Game of Thrones: Dragonfire, nuevo juegos de la franquicia. Como su nombre lo sugiere, el título está vinculado a House of the Dragon y la lucha de los Targaryen por controlar Poniente. Los fanáticos de este universo ya pueden registrarse para disfrutar gratis el nuevo juego de estrategia.

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Game of Thrones: Dragonfire es el nuevo juego de estrategia ambientado en Poniente

En caso de que no lo sepas, House of the Dragon se ambienta 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Narra la historia de la Casa Targaryen, mucho antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y otros miembros importantes de la familia. El spin-off de HBO regresará a la televisión el próximo julio, así que Warner Bros. Games decidió aprovechar el hype para anunciar Game of Thrones: Dragonfire.

Se trata de un título de estrategia desarrollado por Warner Bros. Games Boston para móviles. Se podrá disfrutar gratis en dispositivos con iOS y Android, pues debutará como un juego free-to-play. Sus desarrolladores lo describen como una experiencia accesible, donde los fans lucharán por el control de los Siete Reinos.

El objetivo en Game of Thrones: Dragonfire es usar el poder militar y los dragones de los Targaryen para conquistar territorios y formar alianzas. Su historia presentará a personajes reconocidos, como Rhaenyra Targaryen, pero también tendrá protagonistas originales. Habrá diversas facciones que pelearán en las batallas tácticas donde, por supuesto, los jinetes de dragones tendrán un rol muy importante.

Rhaenyra Targaryen y más personajes de House of the Dragon aparecerán en el juego

Si bien Game of Thrones: Dragonfire está anclado al estreno de la nueva temporada de la serie, narrará una nueva historia. Los jugadores formarán parte de un grupo de descendientes valyrios, que se encargarán de criar y pilotar dragones. El título aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero los interesados en su propuesta ya pueden preinscribirse en la App Store, Google Play o en el sitio oficial del juego.

Hay un desafío colectivo para los jugadores que planean disfrutar Game of Thrones: Dragonfire. Entre más usuarios se registren, la comunidad podrá desbloquear recompensas especiales durante el lanzamiento, como un dragón raro y monedas del juego. Abajo está el primer trailer de Game of Thrones: Dragonfire.

El futuro de Game of Thrones

Para celebrar el 15.° aniversario de Game of Thrones, HBO liberó un trailer conmemorativo. En él hace un repaso por algunos de los mejores momentos de la serie y muestra a sus personajes más memorables. A pesar del polémico final de la producción, la franquicia se ha mantenido vigente gracias a House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms, otro spin-off basado en las novelas cortas de George R. R. Martin.

En unos meses, los fans podrán disfrutar la Temporada 3 de House of the Dragon, mientras que las próximas aventuras de Dunk y Egg llegarán en 2027. Adicionalmente, reportes aseguran que Warner Bros. trabaja en una película de la IP con Beau Willimon, conocido por House of Cards y Andor. La cinta se enfocará en la historia de Aegon El Conquistador, el primer rey Targaryen que tuvo Poniente.

Por otro lado, Martin no ha descartado la posibilidad de hacer una secuela de Game of Thrones que retome la historia de alguno de sus personajes más importantes. En cuanto a videojuegos, no hay nada nuevo en el horizonte más allá de Game of Thrones: Dragonfire. La saga tuvo recientemente una colaboración con Fortnite, pero no hay indicios de un nuevo título para consolas o PC.

La popular saga de fantasía tiene varios proyectos en camino

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