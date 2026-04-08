Gato salva a su dueño y evita un posible incendio tras detectar la falla de una GPU RTX 4090 que se estaba derritiendo

A pesar de que las tarjetas gráficas tienen precios cada vez más elevados por culpa de la crisis de hardware, la realidad es que pueden ser artículos muy sensibles y propensos a sufrir todo tipo de fallas técnicas, sobre todo si no se tienen los cuidados pertinentes. Afortunadamente, el propietario de una MSI RTX 4090 […]

A pesar de que las tarjetas gráficas tienen precios cada vez más elevados por culpa de la crisis de hardware, la realidad es que pueden ser artículos muy sensibles y propensos a sufrir todo tipo de fallas técnicas, sobre todo si no se tienen los cuidados pertinentes. Afortunadamente, el propietario de una MSI RTX 4090 evitó un posible incendio gracias a la oportuna intervención de su gato.

En años y meses recientes, empezaron a surgir reportes sobre conectores de GPU que se derriten, humean o incendian debido al uso excesivo de la energía, problemas técnicos y otros factores externos. Es un problema real y potencialmente peligroso que afecta a algunos productos de NVIDIA y AMD.

Aunque aún no se registran casos de incendios domésticos atribuidos al derretimiento de los claves de una GPU, sí hemos visto auténticas historias de terror en las que una falla de esa índole termina por destruir por completo una computadora o tarjeta gráfica. Un gamer estuvo cerca de experimentar esa pesadilla, pero su gato intervino y lo salvó.

Video relacionado: La crisis de las memorias RAM

Gato maulla y alerta al propietario de la tarjeta gráfica

Este incidente ocurrió en Taiwán. El propietario de una tarjeta gráfica MSI RTX 4090 contó su historia a través de PTT, un popular foro de aquel país, y sorprendió a la comunidad.

En su post, el usuario explica que fue al baño cuando, repentinamente, empezó a oír a su gato maullar de una forma descontrolada. En ese momento decidió abrir la puerta y salir a investigar de inmediato, y al regresar a su habitación vio humo y pudo percibir un olor que parecía plástico quemado.

Rápidamente descubrió que salía humo del PC, y al echar un vistazo de cerca vio que los cables de su tarjeta gráfica RTX 4090 se derritieron por completo. La computadora aún seguía encendida y no se podía apagar, por lo que el jugador tuvo que desconectarla del tomacorriente.

El incidente no pasó a mayores gracias al tierno gatito, quien empezó a maullar cuando detectó el humo. Gracias a que el dueño escuchó los ruidos de su mascota, pudo tomar cartas en el asunto para salvar su ordenador e incluso evitar un posible incendio que pusiera en riesgo su vida o la integridad de su hogar.

El gato detectó que la GPU MSI RTX 4090 se derritía y empezaba a echar humo, y logró alertar al dueño con su maullido

¿Por qué falló la GPU RTX 4090?

En su publicación el, usuario explica que adquirió su MSI RTX 4090 Gaming Trio en octubre de 2022, por lo que era un producto relativamente nuevo. También comenta que revisaba periódicamente el cable para asegurarse de que estuviera bien conectado y no presentara dobleces pronunciados.

A pesar de todas estas precauciones, al final la GPU falló y empezó a incendiarse. La persona comenta que su PC utilizaba una fuente de alimentación FSP HPT2-1000M con conexión directa mediante cable, sin adaptador. Tras el incidente, solicitó una devolución a la compañía.

El usuario explica que el software de monitorización de hardware no detectó la falla a tiempo, pero gracias a su gato pudo evitar que el problema pasara a mayores. Como se comentó, en meses recientes se volvieron comunes los casos de cables que se derriten, producen chispas, echan humo e incluso se incendian.

Tal como se observa en la imágen, el usuario no pudo retirar el cable de la tarjeta gráfica de su PC

Este es un error muy presente en las tarjetas gráficas RTX 4090, pues es muy potente y consume grandes cantidades de energía. Además, es más propenso que haya fallas al usar la conexión 12VHPWR en lugar de los cables de alimentación antiguos de 6 u 8 pines, que son los más comunes en las tarjetas gráficas de NVIDIA.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez viviste un incidente similar? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con hardware de PC si visitas esta página.

Video relacionado: Errores de programación que destruyeron juegos y consolas

Fuente