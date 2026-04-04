Gratis: PlayStation está regalando PS5 Pro, DualSense Edge y más sorpresas a jugadores de México y Latinoamérica que son fans del futbol

PlayStation tiene una enorme comunidad de fans en México y el resto de Latinoamérica. Sony lo sabe muy bien, así que preparó una atractiva dinámica para regalar consolas, controles y más de sus productos a los jugadores de nuestra región. La dinámica está dirigida a los amantes del futbol, pues deberán demostrar sus habilidades en EA Sports FC26 para poder ganar algunos de los fabulosos premios.

Por medio de un comunicado, PlayStation anunció “Los Champions de la Champions”, un torneo latinoamericano del simulador de EA. La competencia no sólo permitirá que algunos afortunados ganen atractivas recompensas, sino también una oportunidad para viajar a Brasil para disputar la gran final.

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PlayStation regala consolas, controles y viajes en torneo de EA Sports FC26 para LATAM

El Torneo Latinoamericano de EA Sports FC26 está abierto a todos los jugadores de PS5. Al igual que en otras competencias similares, los interesados se pueden inscribir de forma gratuita desde la sección PlayStation Tournaments. La compañía quiere llamar la atención tanto de jugadores aficionados hasta fans con un alto nivel de juego, así que realizará diversas etapas clasificatorias online con sus respectivas etapas de eliminación.

La competencia concluirá en una final presencial que se llevará a cabo en el Shopping Market Place de São Paulo, Brasil, el 9 de mayo. Sólo 8 clasificados podrán viajar y competir por los mejores premios. Los jugadores de PS5 se pueden inscribir al torneo hasta el próximo 12 de abril para participar en las eliminatorias.

Los mejores jugadores del título en nuestra región ganarán atractivos premios

Posteriormente, el 17 y el 19 de abril, se llevarán a cabo los Playoffs cerrados, de donde se elegirán a los 8 campeones que viajarán a Brasil para disputar la gran final. Los requisitos para participar son tener un PS5, una copia de EA Sports FC26 y una suscripción activa a PlayStation Plus.

En cuanto a los premios, PlayStation regalará unidades de PS5 Pro, PS Portal, controles DualSense Edge, recompensas para el juego de futbol y más. Abajo está la lista de obsequios:

1er lugar: El trofeo de campeón, una PlayStation 5 Pro, un Control DualSense Edge

2do lugar: Un trofeo al segundo puesto, una PlayStation Portal, un Control DualSense Edge

3er lugar: Un trofeo al tercer puesto, un Control DualSense Edge, Auriculares Inalámbricos PULSE Elite

4to lugar: Un trofeo al cuarto puesto, un DualSense Limited Edition

5to a 8vo lugar: un DualSense

Todos quienes hayan clasificado a la etapa de playoffs se llevarán 11,050 FC Points

Jugadores de estos países pueden participar en el torneo

PlayStation planeó un torneo que realmente esté disponible para la gran mayoría de sus fans en nuestra región. Por ello, el Torneo Latinoamericano de EA Sports FC26 no sólo está abierto para los jugadores de México. En total, fans de 16 países distintos podrán participar y demostrar sus habilidades en el simulador de futbol.

La compañía también preparó una sorpresa especialmente pensada para sus jugadores de Brasil, pues por tiempo limitado ofrecerá la UCL Experience, una activación inmersiva dirigida a los amantes del balompié que estará localizada en el Shopping Market Place de São Paulo. Abajo está la lista de países que pueden participar en el torneo online.

La competencia ya está disponible desde PlayStation Tournaments

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

“Cada pase debe ser quirúrgico, cada remate potente y cada jugada tiene que ser clave para marcar la diferencia entre ganar o perder. No te quedes afuera de la oportunidad de transformarte en el primer campeón de Los Champions de la Champions / Torneo Latinoamericano de EA Sports FC26, el torneo organizado por PlayStation que lleva el fútbol de las mejores ligas del mundo hacia tu PS5″.

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