Gratis: Steam está regalando un juego viral con muy buenas reseñas; consíguelo sin costo y ahorra casi $300 MXN

La promoción estará disponible en la plataforma de Valve sólo por unos días más

Hay muchas razones para amar Steam y, por supuesto, una de ellas es la posibilidad de conseguir juegos muy baratos o incluso gratuitos. Valve nunca defrauda en este sentido, pues su plataforma ofrece de manera constante promociones irresistibles. Los jugadores de PC ahora tienen una nueva oportunidad para añadir sin costo a su colección otro atractivo juego.

El título en cuestión fue bastante popular durante su estreno en 2018, pues sus divertidas mecánicas lo hicieron viral entre los streamers y creadores de contenido. Los usuarios de Steam lo pueden conseguir gratis por tiempo limitado, ya que pronto tendrá una remasterización y sus desarrolladores decidieron regalar su versión original.

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Steam ofrece gratis un juego con reseñas extremadamente positivas

Empyrean y Frozen District confirmaron que trabajan en una nueva versión de House Flipper, su popular título de simulación que permite a los jugadores construir la casa de sus sueños. Como una muestra de agradecimiento a los sus fans, las compañías ofrecen gratis la versión original del título para PC. Esta divertida propuesta recibió reseñas extremadamente positivas en Steam y ha registrado más de 10 millones de usuarios tanto en consolas como en computadoras.

La promoción es una excelente oportunidad para descubrir uno de los títulos más virales de 2018, ampliamente reconocido por su propuesta sencilla y entretenida. House Flipper pone a los jugadores en el papel de un trabajador especializado en la renovación de casas, con todos los desafíos que esto implica.

House Flipper está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

El objetivo es limpiar, pintar, construir y reparar distintas áreas de diversos hogares. Si los clientes quedan satisfechos, los jugadores recibirán una buena recompensa por su trabajo, la cual deberán ahorrar para eventualmente comprar y renovar su propia casa. House Flipper se volvió muy popular gracias a la notoriedad que ganó entre streamers desde su lanzamiento.

Por ello, no es una sorpresa saber que Empyrean está preparando una remasterización con múltiples mejoras. Gracias a esto, los jugadores de Steam pueden conseguir gratis la versión original de House Flipper, que normalmente se vende por $282.99 MXN. La promoción ya está disponible y concluirá el próximo 6 de abril. Para aprovecharla, basta con visitar su página en Steam y dar clic al botón “Añadir a la cuenta.

¿Qué ofrece House Flipper?

Comprar una casa nunca ha sido sencillo, y House Flipper logra reflejarlo bastante bien. Al inicio de la aventura, los jugadores tienen acceso a encargos y trabajos menores, que poco a poco van incrementando su dificultad, pero también las recompensas que ofrecen. El simulador desafía a los jugadores de PC a limpiar casas, pintar paredes, instalar sistemas de calefacción y amueblar viviendas enteras.

Cada tarea completada mejora su reputación y los acerca al objetivo principal del juego: ganar suficiente dinero para invertir en sus propias viviendas. House Flipper tiene un fuerte componente creativo y estratégico, donde las herramientas y máquinas de construcción serán muy importantes para salir victorioso.

El progreso se basa precisamente en un sistema de herramientas y habilidades que mejoran con el paso del tiempo, y que harán las labores de construcción y diseño mucho más sencillas. De esta forma, House Flipper es una experiencia sumamente divertida y relajante, que combina gestión y diseño a la perfección.

Los jugadores pueden tener la casa de sus sueños con unos cuantos clics

“House Flipper te ofrece una oportunidad única de convertirte en un equipo de renovación de un solo hombre. Compra, repara y reconstruye edificios en ruinas. ¡Dales una segunda vida y véndelos para obtener ganancias!”.

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