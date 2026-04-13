Gratis: Steam sorprende a sus jugadores y regala un juego con todo su DLC; es la última oportunidad para conseguirlo sin costo antes de que desaparezca de la tienda

Los videojuegos son un medio perecedero difícil de preservar y, en ocasiones, ciertos títulos desaparecen de la noche a la mañana. Esto ocurrirá pronto con un título para PC que fue muy bien recibido por la comunidad de Steam. La buena noticia es que hay una última oportunidad para conseguirlo gratis antes de que eso suceda.

NukGames no sólo ofrece su popular título sin costo, pues decidió ser muy generoso y también regalar todo su DLC. De esta forma, los usuarios de Steam pueden conseguir el juego base, contenido cosmético y varias sorpresas más con 100% de descuento. Por supuesto, se trata de una promoción que sólo estará disponible por tiempo limitado, por lo que te recomendamos ser rápido para reclamar el contenido antes de que sea tarde.

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Steam regala un divertido título con todo su DLC

En julio de 2024, NukGames lanzó Burning Skies Arcade en Steam. Se trata de un shoot ‘em up que se inspira y rinde tributo a los clásicos del género. El título convierte a los jugadores en pilotos de guerra para enfrentarse al teniente Blitz y al ejército del general Bloodmester. Fue muy bien recibido entre los usuarios de Steam gracias a su estética retro y su sistema de juego simple, pero entretenido.

Burning Skies Arcade se inspira en títulos como 1942, River Raid, Raiden y más shoot ‘em up que fueron un parteaguas para el género. Debutó en Steam como free-to-play y, gracias a su buena recepción, NukGames desarrolló contenido adicional de paga. Ahora, el título desaparecerá de la tienda de Valve para siempre, pues el estudio quiere que los fans pongan su atención en Burning Skies, su nuevo juego que llegará este año.

El shoot ‘em up se podrá conseguir gratis con todo su contenido antes que desaparezca de Steam

La nueva entrega sustituirá a Burning Skies Arcade y su DLC, que desaparecerán para siempre de Steam el próximo 27 de abril. Los jugadores y fans del género tienen hasta ese día para conseguir gratis el título de aviones y todo su contenido adicional. Los interesados ya pueden reclamar sin costo esta aventura, así como su Supporter Pack, Master Challenges y el paquete Extra Skins.

Para ello, basta con visitar la página de Burning Skies Arcade y dar clic en el botón “Añadir a la cuenta”. Es necesario repetir el proceso en las páginas de los 3 DLC, cuyo contenido se cargará de forma automática al iniciar por primera vez el juego.

¿Qué ofrece Burning Skies Arcade y su contenido adicional?

Burning Skies es ideal para quienes disfrutaron la era dorada de los shoot ‘em up o quieren acercarse al género. El título desafía a los jugadores con niveles llenos de enemigos, que intentarán derribar sus aviones con todo tipo de proyectiles. Por supuesto, las batallas con los jefes no pueden faltar, pues son los momentos más emocionantes de este tipo de títulos, donde los reflejos y la estrategia son muy importantes para ganar.

El título tiene una gran rejugabilidad, pues ofrece partidas infinitas generadas al azar, con una atractiva variedad de enemigos y equipamiento. Su Supporter Pack da acceso a varias versiones y prototipos del título, así que es una manera de conocer la historia de desarrollo del shoot ‘em up.

El DLC Master Challenges es para los jugadores más experimentados, pues incluye 50 desafíos adicionales y un modo llamado Incondicional, donde los enemigos acaban con las naves de un solo golpe. Por último, Extra Skins incluye 4 diseños especiales para las aeronaves, cada uno con 3 variantes de color.

Burning Skies Arcade ofrece bastante contenido sin costo en Steam

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