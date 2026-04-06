GTA Online: ¿Cómo conseguir hasta GTA$1,000,000 con el evento de vigilancia vecinal?

Es hora de patrullar Los Santos y hacer las cosas bien para obtener muchas recompensas

GTA Online arranca la semana con el regreso del evento de vigilancia vecinal, una actividad centrada en el trabajo policial que llega con vehículos inéditos, bonificaciones especiales y recompensas por tiempo limitado. Todo estará disponible desde hoy y hasta el 15 de abril, así que es momento de ponerse el uniforme y salir a patrullar Los Santos.

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Regresa el evento de vigilancia vecinal a GTA Online. ¿Qué recompensas y bonificaciones hay?

Uno de los principales atractivos de esta actualización es la incorporación de 2 nuevas patrullas: la Bravado Buffalo Cruiser, ya disponible en el juego, y la Bravado Buffalo STX de persecución, que se desbloquea el 9 de abril. Ambos vehículos están diseñados para enfrentar las misiones de patrulla con mayor eficiencia y estilo.

En cuanto a bonificaciones, Rockstar apuesta fuerte por los multiplicadores. Durante el evento, los trabajos de patrulla y la Serie de la comunidad ofrecen el doble de GTA$ y RP. Además, entre el 9 y el 15 de abril, actividades como las carreras de persecución otorgarán el triple de recompensas. Modos como Golpe en Vespucci (Remix) también duplicarán sus ganancias. Antes del 8 de abril, los jugadores pueden aprovechar el doble de recompensas en fotografía de animales y Golpe en Vespucci.

El evento también incluye incentivos progresivos. Completar 5 trabajos de patrulla antes del 8 de abril desbloquea el uniforme de agente de policía de Los Santos de verano junto con GTA$200,000. Después, entre el 9 y el 15 de abril, capturar 2 objetivos de la oficina de fianzas permite obtener el uniforme de invierno y otros GTA$100,000 adicionales.

Los jugadores que posean la camioneta Declasse Guardia forestal también tienen recompensas exclusivas: podrán conseguir conjuntos de guardia forestal de invierno y verano simplemente iniciando sesión en fechas específicas del evento.

Claim up to GTA$1M and the Winter Highway Patrol Outfit in GTA Online by watching select streamers during the Neighborhood Watch Event.



Link your @Twitch and Rockstar Games accounts and tune into participating GTAV streams taking part through April 15: https://t.co/PuVIvzJJOQ pic.twitter.com/qz4I7ZtIdV — Rockstar Games (@RockstarGames) April 3, 2026

¿Cómo ganar GTA$1,000,000?

Por otro lado, los drops de Twitch vuelven a estar activos. Quienes vean transmisiones con recompensas habilitadas podrán ganar hasta GTA$1,000,000 y desbloquear el conjunto de policía de tráfico de invierno.

En el apartado económico, destacan los descuentos de 40% en oficinas de fianzas, junto con rebajas de 35% en una amplia selección de vehículos policiales, lo que facilita expandir el garaje con opciones temáticas.

Finalmente, los suscriptores de GTA+ obtienen ventajas adicionales, como acceso anticipado a la Buffalo STX de persecución, mayores multiplicadores en actividades clave y descuentos exclusivos.

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