GTA Online de Grand Theft Auto VI será gigantesco: vacantes de empleo emocionan a los fans de Roblox y el roleplay

Parece que Rockstar Games apostará de lleno en los servidores de rol y en el contenido generado por los usuarios

Millones de jugadores de todo el mundo esperan con ansias el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI y ya desean conocer más detalles sobre la campaña single-player, pero también hay otro aspecto importante que permanece en las sombras: el nuevo GTA Online que, en teoría, reemplazará al de la entrega anterior.

Los detalles sobre el componente en línea de la próxima entrega son prácticamente inexistentes, y es probable que Rockstar Games comparta más información a medida que nos acercamos al estreno. Mientras tanto, nuevas vacantes de empleo ya revelaron más información que nos deja dimensionar el alcance de este apartado multijugador.

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GTA Online y la importancia del contenido generado por usuarios

El sitio web de fans conocido como Rockstar Intel descubrió recientemente que la compañía a cargo del sandbox de temática criminal publicó nuevas vacantes de empleo. Los puestos disponibles hacen referencia a cuestiones de comunidad y contenido generado por los usuarios, lo que parece que estará muy relacionado con el modo en línea.

La primera oportunidad laboral es para el rol de Gerente Sénior. El candidato tendrá la responsabilidad de “dar forma al futuro del ecosistema de la Plataforma Creativa de Rockstar”. Aunque no se menciona directamente a GTA Online, es probable que esté relacionado con dicho apartado.

La descripción detalla que el puesto se centra en la creación de sistemas sostenibles que permitan a los creadores desarrollar experiencias, atraer jugadores y gestionar comunidades. Es recomendable que la persona que aspire a obtener el empleo tenga experiencia en la producción de plataformas para desarrolladores o creadores, lo que incluye herramientas como API y SDK.

El contenido generado por usuarios podría ser un pilar clave para el nuevo GTA Online de Grand Theft Auto VI

Esto implica que Rockstar Games pretende ampliar considerablemente el soporte para el contenido generado por los usuarios en Grand Theft Auto VI.

Según la descripción, la persona se unirá al equipo que se dedica a crear plataformas tecnológicas que permiten a los creadores desarrollar sus propios modos de juego, experiencias y modificaciones, así como dar la oportunidad a los jugadores de disfrutar el contenido generado por la comunidad en servidores totalmente personalizados.

El multijugador de GTA VI podría hacer que los fans sean millonarios

El segundo rol disponibles es para el puesto de Asociado de Investigación Estratégica, que busca a alguien que tenga un conocimiento profundo del panorama actual de plataformas de creación. Probablemente, la compañía espera que el candidato esté familiarizado con Fortnite, YouTube, Roblox, TikTok, etcétera.

Es fácil suponer que la empresa desea aplicar un sistema similar en el nuevo GTA Online. Como parte de sus responsabilidades, el candidato deberá mantener y desarrollar el seguimiento mensual de métricas en FiveM y RedM, lo que incluirá medir los niveles de participación (número de jugadores y tiempo de visualización) y el rendimiento de los ingresos.

La persona que obtenga el empleo en Rockstar Games también deberá impulsar iniciativas para aumentar el número de usuarios e impulsar tanto el negocio como la plataforma, basándose en la identificación y evaluación de oportunidades.

Los servidores de GTA Roleplay y la creación de contenido serían una prioridad para Rockstar Games

El estudio espera que el individuo ya tenga “familiaridad con el ecosistema de GTA Roleplay y haya trabajado con herramientas de contenido generado por el usuario, mercados y juegos como servicio”. Parece que la compañía quiere presentar más opciones a la comunidad de rol que se forjó en GTA Online en la última década.

Aunque está por verse qué significa esto para Grand Theft Auto VI, las vacantes de empleo se alinean con las declaraciones de HipHopGamer, un influencer que afirma que la nueva entrega apostará de lleno por el contenido generado por usuarios y que incluso permitirá que los jugadores se vuelvan millonarios con sus obras.

Pero cuéntanos, ¿qué esperas de GTA Online? Déjanos leerte en los comentarios.

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