¿Habrá un nuevo Star Fox para Switch 2? Insider comparte emocionante noticia para los fans de Nintendo

La sorpresiva aparición de Fox McCloud en Super Mario Galaxy: La Película cumplió el objetivo de Nintendo: todos están hablando de Star Fox. Muchos jugadores le dieron una oportunidad a la franquicia por primera vez, mientras que los fanáticos de hueso colorado revisitaron sus entregas favoritas. Ahora, todos están a la espera de una nueva aventura espacial para Switch 2.

Rumores afirman que Nintendo trabaja en el regreso de Star Fox, y que el cameo en su reciente película es sólo el inicio de un plan para revivir las viejas glorias de Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare y Slippy Toad. La saga ha estado en el congelador durante una década tras la tibia recepción que tuvo Star Fox Zero en Wii U; sin embargo, todo indica que las cosas cambiarán muy pronto.

Un reconocido insider de Nintendo reafirmó que el nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2 es real. Lo interesante es que su revelación sería inminente, así que los jugadores tendrían que esperar muy poco para conocer la nueva entrega.

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La revelación del nuevo Star Fox para Switch 2 sería inminente

Hace algunos días, el informante NateTheHate reveló detalles de los lanzamientos más importantes de Nintendo para este año. Además de un supuesto remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la compañía también estaría trabajando en el regreso de Star Fox. La nueva entrega de la franquicia para Switch 2 tendría un estilo clásico, con una apartado gráfico llamativo y un modo multijugador online.

Nintendo no ha confirmado por ahora una nueva entrega de la franquicia, pero todos sus fans están convencidos de que la aparición de Fox McCloud en Super Mario Galaxy: La Película no es una mera casualidad ni una simple ocurrencia creativa de Illumination. En sus redes sociales, NateTheHate reiteró que Star Fox revivirá y que su próximo juego será revelado muy pronto.

La revelación del próximo juego de la saga estaría a la vuelta de la esquina

De acuerdo con el insider, Nintendo no hará un nuevo Direct para anunciar el regreso de Star Fox. La revelación de la nueva entrega sería un anuncio regular en sus redes sociales y en su aplicación Nintendo Today!, donde comparte las noticias más destacadas sobre sus franquicias. Supuestamente, el nuevo Star Fox se anunciará este mes.

NateTheHate está convencido de que Nintendo sorprenderá en algún momento de abril y revelará el futuro de la saga espacial con un tweet. Sus comentarios han generado muchas expectativas entre los jugadores, quienes ahora están a la espera de un anuncio inminente. En teoría, el próximo juego de la IP debutaría este año.

El insider anticipa noticias importantes sobre la saga

Los altibajos de la franquicia de Nintendo

Durante la década de los años 1990, Nintendo trabajó de cerca con Argonauts Games en la creación de Star Fox. La primera entrega de la saga para el SNES fue un rotundo éxito gracias a sus atractivos gráficos —posibles gracias al chip Super FX—, su mecánicas divertidas y su atractivo elenco de personajes, que se convirtieron en íconos de Nintendo.

Los estudios intentaron repetir la formula con Star Fox 2, secuela que fue cancelada prácticamente con su desarrollo completo. El cambio de era al 3D y la llegada del PlayStation obligaron a Nintendo a dejar atrás el proyecto, pues lucía anticuado en comparación con los juegos de la competencia. No fue hasta el lanzamiento del SNES Classic Edition, en 2017, que el título salió a la luz.

La compañía japonesa puso todos sus esfuerzos en Star Fox 64, considerado por muchos el mejor juego de la saga, junto con su relanzamiento para 3DS. En contraste, Star Fox Adventures dividió la opinión de los jugadores, pues su propuesta para el GameCube cambió radicalmente la fórmula de la saga al apostar más por la aventura y la exploración.

Títulos como Star Fox: Assault y Star Fox Command —para el GameCube y DS, respectivamente— tuvieron una recepción mixta. La saga se quedó en el congelador luego de Star Fox Zero, título codesarrollado con PlatinumGames que tampoco cumplió con las expectativas y que sufrió por el fracaso del Wii U.

La saga volvería luego de su último tropiezo

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Star Fox.

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