Mina the Hollower ya tiene fecha de estreno y promete acción retro con mucho estilo y personalidad

El nuevo juego de los creadores de Shovel Knight llegará a finales de mayo con una propuesta 8-bit moderna y desafiante.

Los fans de las aventuras retro tienen una nueva cita marcada en el calendario. Tras varios avances y expectativas altas, el equipo detrás de uno de los indies más esperados confirmó por fin cuándo podremos probar su siguiente gran proyecto.

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El anuncio llega con detalles claros sobre su lanzamiento, precio y plataformas, y deja ver que estamos ante una experiencia que busca conquistar tanto a nostálgicos como a nuevos jugadores.

Una aventura oscura con esencia clásica

Yacht Club Games confirmó que Mina the Hollower se estrenará el 29 de mayo y precio es $19.99 USD. El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam, GOG y Humble Store.

En esta aventura de acción, tomamos el control de Mina, una famosa “Hollower” que debe salvar una isla maldita. La propuesta combina exploración, combate y mecánicas únicas como excavar bajo tierra para evitar peligros o sorprender enemigos.

El juego apuesta fuerte por una ambientación inspirada en el horror gótico victoriano, donde se combinan momentos inquietantes con una narrativa emotiva. Todo esto ocurre en un mundo amplio lleno de secretos, rutas conectadas y personajes extraños.

Gameplay dinámico y muchas opciones

Uno de los puntos más interesantes de Mina the Hollower es su variedad en el momento de jugar. Mina puede atacar con su látigo Nightstar, pero también tiene acceso a distintas armas secundarias, cada una con movimientos únicos.

Además, el juego incluye sistemas de progresión que permiten personalizar el estilo de juego. Por ejemplo, podrás equipar Trinkets con efectos especiales para obtener ventajas en combate.

El diseño también destaca por su fluidez. Podrás saltar, esquivar y excavar en tiempo real, lo que da lugar a enfrentamientos dinámicos contra enemigos y jefes desafiantes.

Visualmente, el título apuesta por gráficos estilo Game Boy Color, pero mejorados con animaciones detalladas, pantalla panorámica y controles modernos. A esto se suma una banda sonora tipo MSX creada por Jake Kaufman, un nombre muy respetado en la escena chiptune.

Un proyecto con sello de calidad indie

Después del éxito de Shovel Knight, este nuevo juego representa otro intento del estudio por capturar la magia del pasado con ideas frescas. Todo apunta a que será una experiencia profunda, desafiante y llena de identidad.

La combinación de exploración, combate variado y estilo retro podría convertirlo en uno de los lanzamientos indie más llamativos del mes.

¿Le darás una oportunidad a este nuevo proyecto retro? ¿Crees que superará el legado de Shovel Knight? Cuéntanos en los comentarios.

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