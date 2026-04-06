Monolith Soft presume su legado con Zelda y deja abierta la puerta a futuras sorpresas que emocionan a los fans

El estudio detrás de Xenoblade celebra su historia con la saga y lanza pistas que encienden teorías entre la comunidad.

La industria de los videojuegos suele destacar a los grandes nombres visibles, pero también existen equipos clave que trabajan detrás de escena. Esos estudios ayudan a dar forma a experiencias inolvidables. Uno de ellos acaba de llamar la atención de los fans de Nintendo.

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Se trata de Monolith Soft, el talentoso estudio japonés conocido por su trabajo en la saga Xenoblade Chronicles, quien ahora decidió mirar al pasado y celebrar su participación en una de las franquicias más importantes de la industria.

Un recorrido por su historia con Zelda

A través de un nuevo sitio web oficial, Monolith Soft destacó su trabajo en varios títulos recientes de The Legend of Zelda. La compañía confirmó que participó en el desarrollo de The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Su contribución fue clave, especialmente en los mundos abiertos de entregas modernas. Muchos jugadores reconocen que el diseño de escenarios y la escala de Hyrule alcanzaron otro nivel gracias a su apoyo.

Este reconocimiento llega en un momento importante, pues Nintendo ha apostado fuerte por expandir sus franquicias y el éxito de los títulos más recientes demuestra que la fórmula sigue evolucionando.

¿Una pista sobre el futuro de la saga?

Lo que realmente llamó la atención fue el mensaje final del estudio. Monolith Soft aseguró que seguirá trabajando para ofrecer nuevas sorpresas y emociones a los jugadores en el futuro.

Esta declaración encendió las especulaciones entre la comunidad. Algunos fans creen que podría tratarse de un nuevo proyecto dentro de la saga. Otros van más allá y apuntan a un rumor que lleva tiempo circulando. Nos referimos al posible remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los juegos más queridos de todos los tiempos

Además, con Nintendo impulsando su catálogo en Nintendo Switch 2, cualquier regreso importante tendría sentido. La consola ya demostró que puede ofrecer versiones mejoradas y nuevas experiencias para clásicos.

Por ahora, todo queda en especulación. Sin embargo, el historial de Monolith Soft dentro de la franquicia deja claro que su papel seguirá siendo importante.

¿Qué te gustaría ver de este estudio en el futuro, un nuevo Zelda o el remake de un clásico? ¿Crees que es momento de revivir Ocarina of Time con tecnología moderna? Cuéntanos en los comentarios.

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