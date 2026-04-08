Planted! quiere que cultives, pelees y te rías con tus amigos en un divertido juego cooperativo que llegará pronto

El nuevo proyecto mezcla simulación, fiesta y combates con verduras en una propuesta tan extraña como divertida.

Los juegos cooperativos siguen evolucionando con ideas cada vez más locas y ahora llega una propuesta que mezcla jardinería con combates llenos de humor. Puede sonar raro, pero justo ahí está su encanto: entre cultivos, power-ups y caos multijugador, este título busca destacar con una identidad muy peculiar.

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Se trata de Planted!, un nuevo juego anunciado por Curveball Games y Cloth Cat Games, que ya está llamando la atención por su concepto creativo. Además, su lanzamiento está previsto para algún momento de este año en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

Jardinería competitiva con mucho caos

La idea principal de Planted! es sencilla, pero divertida: cultivar, cosechar y lanzar tus productos para ganar puntos. Todo ocurre en arenas donde los jugadores compiten entre sí mientras intentan superar a sus rivales.

El título mezcla elementos de simulador de granja con mecánicas tipo party game y hasta toques deportivos. Aquí no basta con plantar y esperar, también debes pensar rápido. Puedes usar fertilizantes para crear cultivos gigantes, robar recursos a otros jugadores o aprovechar power-ups para cambiar el rumbo de la partida.

Según Ed Gregory, parte del equipo de publicación, el juego destacó desde el primer momento por su combinación de ideas frescas y su enfoque ligero. Por su parte, Ben Cawthorne explicó que el proyecto nació como una pasión del estudio durante 5 años, lo que explica el nivel de detalle en su propuesta.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Multijugador, campaña y muchas formas de jugar

Uno de los puntos fuertes de Planted! es su variedad de modos. Podrás jugar con hasta 4 personas en partidas locales o en línea, con soporte de cross-play entre consolas y PC, lo que facilitará que juegues con amigos sin importar la plataforma.

Si prefieres algo en solitario, el juego también incluirá una campaña individual ambientada en el competitivo mundo de la jardinería. Aquí podrás aprender mecánicas, probar estrategias y prepararte para los enfrentamientos más intensos.

Además, habrá 8 escenarios diferentes, cada uno con sus propias reglas y desafíos. Incluso podrás elegir entre varios personajes, cada uno con personalidad y estilo propio.

Una idea fresca en un género saturado

En un mercado lleno de shooters y juegos de acción tradicionales, Planted! apuesta por algo distinto. Su mezcla de humor, estrategia ligera y caos multijugador podría convertirlo en una sorpresa agradable.

La posibilidad de lanzar verduras, esquivar trampas como torretas de papas y usar bombas de maleza le da un toque único que lo separa de otros party games.

Por ahora, el juego no ha especificado su fecha de lanzamiento, pero ya confirmó ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

¿Te animarías a competir en este extraño torneo de jardinería? ¿Crees que Planted! puede convertirse en un nuevo favorito para jugar con amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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