Pokémon Legends Z-A: un nuevo regalo misterioso ya está disponible en la entrega para Nintendo Switch y Switch 2

Reclama un set de objetos muy útiles en la reciente entrega de la saga.

Los usuarios de Pokémon Legends Z-A siguen explorando cada rincón de Ciudad Luminalia para descubrir sus secretos, por lo que Game Freak se mantiene compartiendo regalos misterios para ayudarles. La buena noticia es que ya hay uno nuevo y seguramente te gustará para mejorar tu equipo.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Como seguramente sabes, este juego de Pokémon se lanzó el 16 de octubre pasado y se convirtió en un gran éxito para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, el cual sigue recibiendo novedades para todos los entrenadores en activo.

Ahora, los usuarios pueden conseguir un set de objetos muy interesante de forma gratuita, ya que los integrantes de Game Freak están distribuyendo un regalo misterioso que seguramente les ayudará en su equipo.

Nintendo Switch trailer de experiencias

¿Cuál es el regalo misterioso y cómo obtenerlo?

En esta ocasión, el regalo te dará un set de objetos que incluye 5 Max Revives, 10 Full Restore y 10 Ultra Balls, por lo que el regalo será muy útil para mantener en buen estado a tu equipo.

Lo único que tienes que hacer para conseguirlo es acceder a Pokémon Legends Z-A, seleccionar Regalo misterioso en el Menú y luego agregar el código PREPAR1NG. No olvides guardar la partida.

Te recordamos que Pokémon Legends Z-A está disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Te invitamos a estar atento a todos nuestros canales para conocer más novedades sobre el mundo Pokémon.

¿Piensas conseguir este regalo en Pokémon Legends Z-A? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente