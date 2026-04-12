Splatoon Raiders ya tiene clasificación por edades y todo apunta a que su lanzamiento está muy cerca en Nintendo Switch 2

La nueva entrega del colorido universo de tinta vuelve a dar de qué hablar y parece que se acerca a la nueva híbrida.

Nos llegan buenas noticias para todos los fans de Splatoon que están ansioso por disfrutar la nueva entrega de la saga para Nintendo Switch 2, ya que parece que hay movimientos importantes.

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Se acaba de dar a conocer que Nintendo actualizó la ficha oficial europea de la eShop para Splatoon Raiders, añadiendo una clasificación PEGI 7. Este detalle puede parecer menor, pero suele ser una señal importante.

Una pista que apunta a un lanzamiento cercano

Hasta el 1 de abril, la página mostraba un “TBD” en su clasificación, lo que confirma que el cambio es reciente. Además, la actualización fue detectada por fans atentos y luego verificada mediante registros archivados.

Aunque PEGI todavía no ha publicado la clasificación en su sitio oficial, el hecho de que ya aparezca en la tienda digital de Nintendo resulta bastante revelador. En la mayoría de los casos, estas clasificaciones llegan cuando el desarrollo está en una fase avanzada, lo que significaría que Splatoon Raiders podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Un antecedente que confundió a la comunidad

Cabe mencionar que cuando el juego se anunció el verano pasado, ya había rumores sobre una clasificación anticipada. En ese momento, muchos pensaron que el lanzamiento era inminente.

Sin embargo, esa teoría resultó equivocada. La clasificación detectada correspondía en realidad a Splatoon 3, que apareció en el mismo trailer. Esto generó una confusión que rápidamente se aclaró.

Ahora la situación es diferente. La nueva clasificación parece legítima y está directamente vinculada con Splatoon Raiders. Esto le da más peso a la idea de que el juego está en su etapa final.

¿Qué sigue para el spin-off de Splatoon?

Por ahora, Nintendo mantiene silencio sobre nuevos detalles del juego. No hay fecha de lanzamiento confirmada ni información adicional sobre su jugabilidad.

Aun así, el historial de la industria sugiere que este tipo de actualizaciones llegan poco antes de anuncios importantes. Es probable que pronto veamos un nuevo trailer o incluso una fecha concreta.

El spin-off promete expandir el universo de Splatoon con una propuesta distinta, algo que ya genera expectativa entre los jugadores. Con esta clasificación, la espera podría estar llegando a su recta final.

¿Crees que Splatoon Raiders se lanzará antes de que termine el año? ¿Qué esperas de este spin-off en comparación con Splatoon 3? Cuéntanos en los comentarios.

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