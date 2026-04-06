State of Decay 3 no tendrá animales zombis: directivo revela que el primer trailer del juego solo era un concepto y no tenían ningún avance en ese entonces

El juego de supervivencia y mundo abierto es uno de los más esperados por los fans de Xbox

Uno de los juegos más esperados de Xbox Game Studios es State of Decay 3. La nueva entrega de la franquicia de zombis, acción y supervivencia de Undead Labs apunta a ser una producción con valores AAA y dejará atrás su pasado indie. Recientemente, se anunció la celebración de una Alfa, pero también hubo nuevos detalles sobre el juego. Uno de ellos tiene que ver con la ausencia de fauna infectada, algo que decepcionó a los fans que se dejaron llevar por el primer trailer. Sin embargo, el director del estudio reveló que lo que se vio en aquel entonces no corresponde con el producto final ya que se trató de un trailer improvisado pues el título solo era un concepto en ese momento.

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Uno de los juegos más esperados de Xbox Game Studios

State of Decay 3 no tendrá animales zombis como los que se mostraron en su primer trailer

Durante una entrevista con Sunny Games, Philip Holt, director de Undead Labs, confirmó que State of Decay 3 no tendrá animales transformados en zombis.

La decisión confundió a la comunidad, pue el primer trailer del juego, el cual se estrenó en 2020, mostró un personaje femenino que se encontró con un ciervo en estado zombi. En ese entonces, se pensó que además de los elementos tradicionales de la franquicia, como un grupo de protagonistas, un mundo lleno de infectados y criaturas, también habría fauna infectada.

De acuerdo con el directivo, el video de presentación de State of Decay 3 no se puede tomar tal cual pues el juego ni siquiera existía en ese momento. Philip Holt confirmó que la petición de un avance del proyecto por parte de Microsoft para presentarlo públicamente sucedió cuando el título solo era un concepto y las ideas estaban escritas en un documento de Word:

“Respecto a ese tráiler, realmente no había un juego ni equipo cuando estábamos trabajando en él, era muy temprano. El juego estaba en un documento de Word. Fue realmente el mismo comienzo del software. En el trailer, todo estaba pre-renderizado. Representaba, creo, un concepto, nuestros pensamientos en ese momento sobre lo que podría ser interesante explorar en State of Decay 3. A medida que hemos tenido la oportunidad de formar un equipo y ponernos en marcha, algunos de esos elementos creo que van a persistir en el juego que entregamos y algunas de esas cosas no. Simplemente, no estamos haciendo animales zombis”.

Aunque polémicas, este tipo de prácticas son comunes en la industria. Los estudios preparan porciones de avance con el concepto del juego o con el estado de avance que tenga en ese momento para mostrarlos en eventos importantes.

No habrá animales infectados en State of Decay 3

¿Cuándo se llevará a cabo la prueba Alfa del juego de zombis de Xbox?

La prueba Alfa cerrada de State of Decay 3 se llevará a cabo en mayo y los interesados pueden registrarse en este enlace para participar. Undead Labs quiere poner a prueba su juego, pero también la experiencia cooperativa que será una de las novedades para su lanzamiento.

De acuerdo con reportes, esta entrega tendrá lugar años después de los eventos de los 2 juegos anteriores. Los zombis y las criaturas mutarán y se volverán más peligrosas. A la par, el estudio mejorará los movimientos de combate y el desempeño en las secuencias de acción. El enfoque de la franquicia es la supervivencia y la gestión de recursos, y en sus anteriores entregas no se ponía tanta atención en el aparado de combate y acción. Eso cambiará en este lanzamiento.

Los desarrolladores apostarán por un nuevo nivel de estrategia y supervivencia pues, acorde con el canon de la historia, los nuevos protagonistas encontrarán un mundo con menos recursos disponibles.

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