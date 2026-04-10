Streamer se vuelve viral tras jugar Red Dead Redemption 2 a 4 fps en su PC: completar el primer capítulo le tomó 12 horas, lo que haría que el juego completo dure casi 500 horas

A pesar de tener una computadora con una NVIDIA GTX 1050 Ti de 4GB, el creador de contenido quiere terminar el sandbox de Rockstar Games

El PC gaming es fascinante, pero no es apto para los débiles de corazón. Para nadie es secreto que es necesario invertir una suma de dinero considerable para armar un equipo competente que permita jugar los títulos más recientes a una buena calidad. Dicho esto, un streamer demostró que aún es posible “disfrutar” los juegos, incluso si éstos corren a 4 fps o menos.

Hablamos del creador de contenido conocido como Mongo TV, quien esta semana se hizo viral en Internet después de que la comunidad descubriera sus videos de YouTube los que podemos verle jugar Red Dead Redemption 2 con un terrible rendimiento que muchos podrían considerar insoportable.

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Streamer juega Red Dead Redemption 2 a 4 fps y se vuelve viral

Mongo TV es un youtuber oriundo de Dinamarca que creó su cuenta en 2014, hace más de 10 años. En ese lapso, subió más de 60,000 videos en los que muestra su estilo de vida y comparte sus sesiones de juego. Recientemente, su serie dedicada al título de Rockstar Games llamó la atención de los usuarios por las razones equivocadas.

Tal como se observa en los videos, Red Dead Redemption 2 tiene un rendimiento pésimo en la computadora portátil del streamer. El juego corre a unos 4 fps, lo que apenas es una pequeña fracción del desempeño que presenta en consolas y PC. Normalmente, el sandbox se ejecuta a unos 30 fps en PlayStation y Xbox, mientras que en los ordenadores más potentes alcanza los 60 fps.

A pesar de tener una experiencia poco fluida que muchos podrían considerar completamente injugable, Mongo TV continúa con su partida y aún sube contenido del videojuego de Rockstar Games a su canal de YouTube. Eso sí, es probable que tenga que invertir casi 500 horas si quiere ver los créditos finales.

El streamer reveló que tardó más de 12 horas en comprar el capítulo de introducción. Esa sección inicial dura entre 2 y 3 horas, lo que significa que el creador de contenido juega 6 veces más lento que el promedio. Es fácil ver por qué demora tanto, pues el juego tiene una respuesta muy imprecisa y torpe.

En los videos se observa que mover el personaje y hacer acciones sencillas como cabalgar representa todo un desafío, lo que claramente ralentiza el progreso. Según algunas páginas de estadísticas, Red Dead Redemption 2 dura unas 80 horas. Si Mongo TV mantiene el mismo ritmo, podría necesitar unas 471 horas para terminar la historia de Arthur Morgan y John Marston.

El streamer Mongo TV tardó 12 horas para completar el primer episodio del videojuego de Rockstar Games en su PC, y podría necesitar casi 500 horas para terminar el juego

¿Por qué Red Dead Redemption 2 corre tan lento en PC?

Aunque es fácil suponer que el streamer tiene un equipo antiguo y de baja calidad, en realidad su laptop es bastante competente y, en teoría, debería correr el juego a una mejor calidad. Así pues, parece que estamos ante un típico problema de mala optimización y uso de recursos.

Mongo TV explicó que tiene una computadora portátil equipada con un procesador Intel i5-8300H y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050 Ti con 4 GB de VRAM. Estos componentes cumplen con los requisitos mínimos del sistema que aparecen en la página de Steam de Red Dead Redemption 2.

“¿Debería renunciar a estos fantásticos juegos por ahora y esperar a tener una PC gamer más potente, con una tarjeta gráfica mejor que mi antigua GeForce TI 1050 de 4 GB?”, preguntó el youtuber en uno de sus videos. Parece que, en lugar de invertir una fortuna en un nuevo ordenador, debería mejorar la optimización.

Red Dead Redemption 2 tiene una mala calidad visual y un pésimo rendimiento en la computadora de Mongo TV, pero es probable que sea un problema de optimización

Rockstar Games recomienda usar como mínimo una CPU Intel Core i5-2500K o un procesador AMD FX 6300, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 770 de 2 GB o una GPU RadeonR9 280 de 3 GB.

La baja tasa de frames podría deberse a que el juego corre en la modesta UHD Graphics 630 integrada en el Intel Core i5-8300H en lugar de cambiar a la GTX 1050 Ti. Si el streamer ajusta la configuración, podría solucionar el problema y mejorar considerablemente el rendimiento.

Pero cuéntanos, ¿alguna vez jugaste un título de PC a pesar de los problemas de rendimiento? Déjanos leerte en los comentarios.

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