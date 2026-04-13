Super Mario Bros. La Película recibió reseñas pésimas y fue destrozada por la crítica, pero es la mejor adaptación de un juego según Letterboxd

Super Mario Galaxy: La Película no está en el top, y la trilogía de Sonic tienen un lugar destacado en la lista

Super Mario Bros. La Película dividió las opiniones de la crítica, por decirlo de una manera amable y discreta. Si quisiéramos ser más directos, recordaríamos que recibió reseñas pésimas por parte de la prensa especializada. A pesar de su recepción mixta, logró resonar con su público objetivo.

Hubo una época en la que las adaptaciones de videojuegos para cine y televisión eran sinónimo de una cosa: mala calidad. Aunque aún hay producciones que dejan mucho que desear, es innegable que estamos en un mejor punto y ahora más que nunca es común ver productos, que al menos, respetan la esencia del material de origen.

Super Mario Bros. La Película se encuentra en ese grupo. Y es que su bella animación y buen gusto para apelar a la nostalgia mediante referencias y guiños fue suficiente para conquistar la taquilla internacional y los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo.

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Super Mario Bros. La Película enamoró a los usuarios de Letterboxd

Ahora bien, ¿Super Mario Bros. La Película es la mejor adaptación de un videojuego en toda la historia? Es un tema debatible, pero la comunidad de Letterboxd ya llegó a un consenso.

Recientemente, la popular plataforma y red social especializada en cine pidió a los usuarios que votaran por sus largometrajes favoritos que estén basados o inspirado en un videojuego. Ya conocemos el top 20, y ciertamente algunas de las producciones que se colaron en la lista darán mucho de qué hablar.

Comenzamos por el hecho controvertido de que Super Mario Bros. La Película figura en el puesto número 1 y es, ante los ojos de la comunidad de Letterboxd, la mejor adaptación de un juego de todos los tiempos.

A pesar de tener 46 en Metacritic, Super Mario Bros. La Película es del agrado de la comunidad de Letterboxd

Es un fenómeno interesante, sobre todo al recordar que la cinta de Illumination y Nintendo recibió reseñas muy negativas por parte de la crítica especializada y actualmente posee un promedio bastante mediocre de apenas 46 en Metacritic. Eso sí, el filme enamoró a los fanáticos y fue un éxito histórico con una recaudación de más de $1300 millones de dólares.

De hecho, Super Mario Bros. La Película es actualmente la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia. Su secuela, Super Mario Galaxy. de 2026, va por el mismo camino y los últimos informes revelaron que ya generó más de $600 millones de dólares, por lo que es el segundo estreno más exitoso del año hasta la fecha.

¿Cuáles son las mejores adaptaciones de un videojuego?

Super Mario Bros. La Película no es la única adición polémica de la lista, aunque es probable que la comunidad esté de acuerdo con el resto del top 5. En segundo puesto encontramos a Detective Pikachu, un filme basado en el spin-off de Pokémon. En el tercer puesto se encuentra la querida Sonic 3, seguida de la primera entrega de la franquicia del erizo azul y su secuela.

Pokémon: The First Movie se sitúa en el lugar número 6, mientras que el clásico de culto Mortal Kombat de 1995 aparece en el puesto 7. Aunque es un listado decente, a medida que avanzamos encontramos algunas incorporaciones… controvertidas.

Por ejemplo, Five Nights at Freddy’s de 2023, Minecraft: The Movie, la cinta original de Super Mario Bros. y la adaptación de Uncharted figuran en el top 15. Por supuesto, es importante recordar que esta lista se creó con base en las votaciones de los usuarios de la red social de cine, y no necesariamente es un reflejo de la calidad.

Los usuarios de Letterboxd votaron por las 20 mejores adaptaciones de un videojuego de la historia

Este es el top 20 de las mejores adaptaciones de un videojuego, según los usuarios de Letterboxd:

1.- Super Mario Bros. La Película

2.- Detective Pikachu

3.- Sonic the Hedgehog 3

4.- Sonic the Hedgehog

5.- Sonic the Hedgehog 2

6.- Pokemon: The First Movie

7.- Mortal Kombat (1995)

8.- Silent Hill

9.- Resident Evil

10.- Lara Croft: Tomb Raider

11.- Five Nights At Freddy’s

12.- A Minecraft Movie

13.- Super Mario Bros.

14.- Iron Lung

15.- Uncharted

16.- The Angry Birds Movie

17.- Tomb Raider

18.- Mortal Kombat (2021)

19.- Gran Turismo

20.- Street Fighter

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la lista? ¿Crees que Super Mario Bros. La Película merece estar en la cima? Déjanos leerte en los comentarios.

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