Switch 2 recibe inesperado descuento por tiempo limitado, pero hay una condición para aprovechar la oferta

En una época donde las consolas se han vuelto más costosas es importante aprovechar cualquier oferta. Switch 2, según el último reporte de Nintendo, ya vendió 17 millones de unidades, pero el ritmo no ha sido el esperado, en especial tras la derrota ante PS5 en la temporada de fiestas de 2025. La compañía japonesa quiere dar impulso a su consola híbrida y hoy se anunció un descuento inesperado, pero hay algunos detalles que se deben tomar en cuenta.

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Nintendo ofrece descuento de $20 dólares en la compra de Switch 2 y al cumplir un requisito

De acuerdo con un reporte de VGC, Nintendo inició una promoción para impulsar la compra de Switch 2. Del 12 de abril al 9 de mayo, la consola se ofrecerá con esta opción de ahorro en las sucursales de Amazon, Best Buy, GameStop, Target y Walmart en Estados Unidos.

Para recibir el descuento, será necesario adquirir Switch 2 junto con una copia de Super Mario Galaxy 1+2 ya sea en formato físico o digital. Los $20 dólares se restarán al precio final una vez que se confirme la operación.

Aquellos jugadores que decidan comprar la copia del juego en digital deben adquirir una tarjeta de descarga en la misma tienda y como parte del mismo proceso de adquisición.

El anuncio trasciende porque no es común que Nintendo aplique descuentos a sus productos tan temprano en su ciclo comercial. Switch 2 cumplirá apenas su primer año en verano próximo, pero la compañía japonesa tiene expectativas más altas respecto a sus ventas.

Pot otra parte, este descuento tiene lugar en medio de la incertidumbre sobre un posible aumento en el precio de las consolas. En el caso de Nintendo, reconocen que es un tema que están analizando según las condiciones del mercado y expertos piensan que un aumento en el costo de Switch 2 es inminente.

Por el momento, esta promoción solo está confirmada para Estados Unidos y en las tiendas que se mencionan. Te informaremos si se extiende hacia otros mercados, como México donde ya se trata del sistema de videojuegos líder.

¿Por qué podría subir de precio la actual consola de Nintendo?

Switch 2 tiene un precio oficial sugerido de $449.99 dólares en su modelo estándar, pero se piensa que no se mantendrá así por mucho tiempo debido a distintos factores.

Un exlíder de ventas de Nintendo señaló la reciente situación de la guerra entre EUA e Irán que resultó en alzas en el precio del petróleo y los combustibles. Esto aumenta el costo de transporte y logística.

Al mismo tiempo, la compañía japonesa enfrenta el reto de la RAM y los chips que hoy son acaparados por las compañías de IA. Hasta el momento, la consola híbrida está cubierta en cuanto a producción por los próximos meses, pero más allá no hay nada oficial.

Recientemente, Nintendo demandó al gobierno de EUA por los aranceles que impulsó Donald Trump y que se aplicaron en la previa al lanzamiento de Switch 2. La compañía de Kioto exigió el regreso de su dinero pagado vía impuestos tras apoyarse en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de ese país. La empresa señaló que tuvo que hacer cambios de último momento para el lanzamiento de su consola, mismos que afectaron sus expectativas de negocio.

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