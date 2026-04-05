Tomodachi Life: Living the Dream ya corre mejor en Switch 2 y por eso Nintendo tomó una decisión inesperada con su nuevo modo portátil

El peculiar simulador social de Nintendo sorprende con una mejora nativa que hace innecesaria una de las funciones más nuevas de la consola.

La llegada de Tomodachi Life: Living the Dream ha despertado curiosidad entre los fans de Nintendo. Su estilo relajado y caótico promete muchas horas de diversión. Sin embargo, ahora también está dando de qué hablar por una decisión técnica inesperada en Nintendo Switch 2.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Resulta que este título no será compatible con el llamado Boost Mode en modo portátil. Esto podría sonar como una desventaja. La realidad es muy distinta y tiene una explicación bastante interesante.

Un juego que ya aprovecha el hardware sin ayuda extra

De acuerdo con información oficial de Nintendo, el juego ya corre a una resolución de 1080p en modo portátil dentro de la consola. Esto supera claramente lo que ofrecía el primer Nintendo Switch en ese mismo escenario.

Gracias a esto, el sistema considera que no es necesario activar el Boost Mode. Esta función fue diseñada para mejorar rendimiento o resolución en títulos que lo necesitan. Aquí simplemente no hace falta. En otras palabras, Tomodachi Life: Living the Dream ya está optimizado para aprovechar mejor el hardware desde el inicio.

La demo sí tiene Boost Mode, pero con limitaciones importantes

El caso curioso aparece con el demo llamado Welcome Version. En este caso, sí es posible activar el Boost Mode en modo portátil, pero hay un detalle importante.

Si decides usar esta función, perderás el uso de la pantalla táctil. Esto cambia bastante la experiencia, ya que este tipo de juego depende mucho de interacciones directas.

Por esta razón, Nintendo recomienda jugar la demo con el Boost Mode desactivado. Aun así, podrás disfrutar la resolución mejorada y mantener todas las funciones disponibles.

Un cambio que llegará pronto con una actualización

La situación con el demo tampoco será permanente. Nintendo confirmó que una futura actualización del sistema eliminará el Boost Mode en esta versión de prueba.

Esto significa que el comportamiento será consistente con el juego completo. Es decir, la consola dejará de intentar aplicar mejoras innecesarias en un título que ya corre a su máximo potencial en portátil. Al final, los jugadores saldrán ganando con una experiencia más estable y mejor optimizada desde el primer momento.

¿Te gusta que los juegos aprovechen mejor el hardware sin depender de funciones extra? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente