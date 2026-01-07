Un reporte apunta a que Fallout 3 y Fallout New Vegas regresarían con remasters al estilo Oblivion

Un nuevo informe sobre los planes de Xbox para 2026 encendió la ilusión de los fans de Fallout, con versiones renovadas de 2 de los RPG más queridos.

La franquicia Fallout lleva tiempo dando señales de movimiento. Entre el éxito de la serie de televisión y varios rumores recientes, el panorama se siente cada vez más activo. Ahora, un nuevo reporte volvió a poner los reflectores sobre 2 entregas clásicas que muchos quieren revivir.

De acuerdo con un artículo publicado por Windows Central, los planes de Xbox para 2026 incluirían algo que muchos fans esperaban desde hace años. El texto asegura que Fallout 3 y Fallout New Vegas estarían recibiendo versiones remasterizadas, aunque el término podría quedarse corto.

Remasters que se sienten como remakes

Según la información compartida, estas nuevas versiones seguirían una línea similar a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ese proyecto fue presentado como un remaster, pero en la práctica se sintió mucho más cercano a un remake completo.

Esto significaría mejoras visuales profundas, ajustes técnicos importantes y una experiencia más cercana a los estándares actuales. La idea sería modernizar ambos juegos sin perder su esencia original, algo clave para títulos tan queridos.

El reporte también aclara un rumor reciente. Algunos fans pensaban que un misterioso contador en el sitio de Amazon Prime de la serie Fallout podría indicar un lanzamiento sorpresa. Windows Central asegura que ese no es el caso, aunque confirma que los proyectos sí existen.

Fallout 3 y New Vegas, juntos otra vez

Uno de los puntos más llamativos es que ambos juegos estarían en desarrollo. Fallout 3 regresaría con un enfoque similar al de Oblivion, mientras que Fallout New Vegas también recibiría el mismo trato especial.

Para muchos jugadores, Fallout New Vegas sigue siendo el punto más alto de la saga en cuanto a narrativa y decisiones. Verlo regresar con mejoras modernas suena como un sueño cumplido para la comunidad.

Aunque el reporte se enfoca en el ecosistema Xbox, también existe la esperanza de que estos lanzamientos lleguen a más plataformas. Muchos fans desean que ambos juegos encuentren su camino hacia Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

Por ahora, toca esperar

Es importante aclarar que Bethesda y Microsoft todavía no han hecho un anuncio oficial. Por ahora, todo se basa en información de fuentes cercanas citadas por Windows Central.

Aun así, el contexto actual de la franquicia hace que el rumor se sienta bastante creíble. Fallout vuelve a estar en boca de todos y 2026 podría ser un año clave para su regreso.

¿Te gustaría volver a explorar el Yermo Capital o Mojave con gráficos modernos? ¿Crees que estos remasters deberían llegar también a Nintendo Switch 2 y PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios.

