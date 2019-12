Fortnite: ya sabemos cuándo llegará el update v11.31

Epic Games sigue trabajando para entregar una atractiva experiencia a los fans de Fortnite: Battle Royale. Para hacerlo, debe trabajar en actualizaciones constantes que mantengan una experiencia fresca. Es por esto que mañana el juego recibirá un nuevo update.

De acuerdo con Epic Games, los servidores de Fortnite estarán mantenimiento mañana, miércoles 18 de diciembre a las 3:00 AM, hora de la Ciudad de México. Una vez que el proceso de mantenimiento termine, estará disponible la versión 11.31 para el Battle Royale. Se desconoce cuánto tiempo tomarán estas labores.

Por el momento, Epic Games no ha dado detalles sobre lo que podemos esperar de la versión 11.31 de Fortnite: Battle Royale. Dicho esto, parece que será la actualización que traiga todas las novedades relacionadas con Navidad y los eventos de fin de año.

Season's greetings. ❄️



v11.31 arrives tomorrow. Downtime begins at 4 AM ET (0900 UTC).



Stay tuned for updates when downtime ends. pic.twitter.com/ZKb9DGdbWI