¿Eres coleccionista de Zelda? Estos vinilos de Majora’s Mask te interesan

Los coleccionistas empedernidos de The Legend of Zelda de seguro ya tienen un montón de objetos de esta franquicia, pero siempre hay cosas nuevas que pueden esperar. La mejor prueba de esto lo tenemos en unos recientes discos de vinilo con temas de The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

El nombre del disco es Time’s End: Majora’s Mask Remixed y, como su nombre lo indica, es una colección de remezclas de 10 las canciones más emblemáticas de Zelda: Majora’s Mask. Estos temas fueron hechos por Theophany y originalmente lanzados en 2012.El segundo es Time’s End II, una colección que tendrá 10 canciones que exploran las aventuras de Link en Woodfall y el sur de Termina.

Ambos discos serán ediciones de doble vinil de 180 gramos. Todos los discos de cada uno de estos álbumes tendrán un diseño dorado que combina a la perfección con el cartucho para Nintendo 64. Cabe mencionar que Time’s End II tendrá un libro de 16 páginas con capturas del corto Terrible Fate.

Si te interesa tener alguno de estos vinilos, debes saber que se venden a cambio de $40 USD. Se espera que comiencen a ser distribuidos en algún momento de abril de 2020.

Es importante dejar claro que ambos discos tienen licencia oficial de Nintendo. Así pues, la compañía gana dinero de su venta y se pueden considerar artículos oficiales pese a que Nintendo no esté involucrado directamente con su creación o producción.

Ahora que conoces estos discos, cuéntanos, ¿te interesan? ¿Van a merecer un lugar en tu colección?

