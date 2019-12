Están regalando copias de Tower of Time para PC ¡y sin DRM!

No hay duda de que existen varias razones para amar el PC gaming y una de ellas es la posibilidad de obtener un montón de juegos gratis. Por esto creemos que te interesará saber que están regalando copias de Tower of Time.

Se trata de una promoción que GOG, la tienda de juegos para PC sin DRM, está ofreciendo como parte de su venta de invierno. Lo mejor de todo es que conseguirlo es muy fácil, puesto que sólo tienes que entrar a la tienda, buscar el banner de Tower of Time y seleccionar la opción “Get it FREE”. Cuando lo hagas, la tienda te pedirá que inicies sesión y una vez que eso esté listo, Tower of Time formará parte de tu colección.

Cabe mencionar que esta promoción no estará disponible para siempre. De hecho, llegará a su fin a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2020. Así pues, si te interesa te recomendamos aprovecharla cuanto antes.

En caso de que no lo sepas, Tower of Time es un aclamado RPG desarrollado por Event Horizon, el cual tiene un estilo muy similar a los cRPG de PC. Dicho esto, logra destacar gracias a su buen diseño de mazmorras, historia interesante y combate en tiempo real que te permite pausar y ralentizar el paso del tiempo.

Y tú, ¿descargarás Tower of Time? ¿Qué te parecen este tipo de promociones? Cuéntanos en los comentarios.

