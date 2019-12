¡Puedes descargar una copia gratuita de Hello Neighbor para PC!

Se acercan los últimos regalos que Epic Games dará a los usuarios de su tienda. Su promoción navideña estará activa hasta el 1 de enero, así que quedan 3 juegos gratuitos más incluyendo el de hoy.

Si planeas pasar los últimos días del año jugando, toma en cuenta que ya puedes añadir otro juego gratuito a tu colección de PC. Se trata de Hello Neighbor, título de terror y sigilo a cargo de Dynamic Pixel.

Por si no lo sabes, en el juego tendrás que explorar la casa de uno de tus vecinos, que al parecer esconde un siniestro secreto. La tarea no será sencilla, pues en todo momento te perseguirá para evitar que descubras el misterio que hay en su sótano.

Hello Neighbor estará disponible sin costo alguno en la Epic Games Store por 24 horas. Podrás conseguirlo hasta las 10:00 AM de mañana, 31 de enero, hora de la Ciudad de México. Para obtenerlo, únicamente deber ir a este enlace y añadirlo a tu cuenta.

Day 12: Hello Neighbor



Start your week off right by sneaking into your neighbor's house. What could possibly go wrong?



🎁1️⃣2️⃣🎁: https://t.co/DesubIYuxQ pic.twitter.com/8YZUywpohm