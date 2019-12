Un shooter táctico está superando a Fortnite y LoL en Twitch

En los últimos meses, los juegos que han estado a la cima de las tablas de popularidad de Twitch son Fortnite y League of Legends. Dicho lo anterior, que sean los reyes de la plataforma no significa que sean los únicos que pueden alcanzar el primer puesto de popularidad. Como evidencia tenemos un shooter táctico que actualmente está superando tanto al Battle Royale de Epic Games como al MOBA de Riot Games.

Se trata de Escape From Tarkov, un shooter táctico que, al momento de redactar esta nota, cuenta con 142,000 espectadores concurrentes. Con esto, el juego se posiciona como lo segundo más visto en Twitch, sólo por detrás de la categoría Just Chatting (176,000 espectadores) y por encima de juegos de la talla de League of Legends (108,000 espectadores) y Fortnite (63,000 espectadores).

Pero, ¿por qué este juego se volvió tan popular en Twitch de la nada? Como informa DotEsports, lo más probable es que se deba a que su campaña de Twitch Drops de Año Nuevo comenzó ayer. Esta promoción permitirá que los jugadores que vean streams de Escape for Tarkov obtengan objetos como armas y equipamiento que pueden usar en el juego.

Un detalle curioso es que, aunque Escape From Tarkov está gozando de mucho éxito en Twitch, su estudio desarrollador está suspendido de la plataforma. Hasta ahora, Twitch y Battleestate Games han permanecido en silencio en torno a esta situación, pero jugadores especulan a que fueron castigados porque un empleado del estudio se apuntó a la cabeza con un arma sin munición y jaló el gatillo.

En caso de que no lo sepas, Escape From Tarkov es un shooter táctico que se lleva a cabo en Rusia. Su sistema de juego se basa en la supervivencia y además cuenta con algunas mecánicas de RPG y MMO. Puedes saber más sobre él si haces clic aquí.

