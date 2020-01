PlatinumGames comparte nuevo arte de BABYLON'S FALL

PlatinumGames es sinónimo de calidad y cada que la compañía japonesa revela que un juego está en desarrollo la expectativa es inevitable. Este año será importante para los fans de sus propuestas pues sabremos más de BABYLON'S FALL, su nuevo juego y con motivo de las fiestas de fin de año el equipo de desarrollo presentó nuevo arte.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de BABYLON'S FALL, PlatinumGames presentó nuevo arte del juego que, en esta ocasión, luce un entorno en esencia tranquilo, dando a entender que habrá secciones en las que será posible poner freno a la acción y combate y en las que seguramente se revelarán detalles sobre la historia.

Dada la temática medieval de BABYLON'S FALL, el arte compartido por PlatinumGames muestra un entorno en el que destaca una edificación que ha sido cubierta por el bosque, tal como si se tratará de un pasillo de gran tamaño en un templo o castillo.

All of us on the #BabylonsFall team hope you had a great 2019.



We'd like to wish all of you a #HappyNewYear, and we hope you're all looking forward to 2020! pic.twitter.com/NXDSIotC03