Serie de Castlevania tiene un genial easter egg de JoJo's Bizarre Adventure

Se acaba de estrenar la nueva temporada de la serie de Castlevania y los fans están satisfechos con los resultados. Una vez más, seguimos los pasos de Trevor Belmont, Sypha Belnades y Alucard, quienes se enfrentan a nuevos peligros.

Algunos fans de la franquicia de Konami empezaron a buscar referencias de la saga en los nuevos capítulos. La sorpresa de algunos fue mayor cuando se dieron cuenta que la temporada oculta un genial easter egg, pero no de los juegos de Castlevania, si no a JoJo's Bizarre Adventure.

¡Atención! Si todavía no has visto los nuevos capítulos de Castlevania o el inicio de JoJo's Bizarre Adventure, debes saber que a continuación hablaremos de ambas series. Algunos detalles podrían considerarse spoilers.

En los nuevos capítulos vemos a Isaac en dificultades después de la desaparición de Drácula. En una parte de la serie, el forjador conoce al dueño de una tienda, que le ofrece un obsequio. En una parte de dicha escena vemos una misteriosa máscara.

Si eres fan de JoJo's Bizarre Adventure o al menos has visto los primeros capítulos de su primer arco, recordarás que un objeto conocido como la Máscara de Piedra tiene un papel fundamental en la historia.

Tal como imaginas, la máscara que sale en Castlevania es el easter egg de JoJo's Bizarre Adventure. Este detalle primero fue una teoría de los fans de ambas series, quienes especularon sobre el parecido entre ambas máscaras. Además, de cierta forma los objetos están relacionados con vampiros.

Desde su cuenta de Twitter, Netflix confirmó que la referencia es en efecto un easter egg de la serie creada por Hirohiko Araki . "Bien, ¿quién escribirá el crossover fanfiction de Jojo x Castlevania que lleva la Máscara de Piedra del Coleccionista a la mansión Joestar", escribió Netflix. Abajo te dejo la publicación en donde la compañía comparó ambas máscaras.

Okay, who's gonna write the Jojo x Castlevania crossover fanfiction that gets the Stone Mask from The Collector to the Joestar mansion? https://t.co/WLHi646WBv pic.twitter.com/LzxTmlNtLb