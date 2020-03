El financiamiento de The Wonderful 101: Remastered cerró con más de $2.2 MDD

La campaña de financiamiento de The Wonderful 101: Remastered fue todo un éxito y PlatinumGames recientemente lo celebró con una transmisión especial. En ella se dio por concluida la campaña, se reveló la cifra final a la que llegaron los fans y se anunció que habrá una nueva adición a la versión renovada.

La campaña finalizó con ¥235.320.528 JPY (alrededor de $44935129 MXN), lo que significó 7 metas desbloqueadas, gracias al apoyo de la comunidad y de los patrocinadores. Así, se hará realidad las versiones de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam, y también se añadirán novedades: 2 misiones en 2D, un modo contrarreloj y banda sonora remix, que incluirá un invitado especial sin revelar.

La campaña superó todas las expectativas

Por si no lo sabes, originalmente, la campaña inició con una meta de $50,000 USD para hacer el juego realidad, por lo menos la versión para Nintendo Switch, pero gracias al apoyo se hicieron posibles las demás versiones. De hecho, la cifra es 40 veces más grande que la cifra inicial, lo que habla del gran éxito de la campaña.

Pero eso no es todo, según reporta Siliconera, en el evento de celebración con los patrocinadores, PlatinumGames anunció que gracias a las donaciones durante la transmisión se logró desbloquear la octava meta, un arreglo orquestal de las 2 canciones The Won-Stoppable Wonderful 100 y Tables Turn. En caso de no haber apoyado la campaña, no te preocupes, que estas adiciones llegarán a las versiones de los patrocinadores y la que estará en tiendas a mitad de año.

Por otro lado, los fans completaron todos los desafíos de la comunidad, gracias a los cuales aseguraron muchas recompensas, entre las que destaca el desbloqueo de algunas cuentas de Twitter por parte de Kamiya.

En el evento de celebración estuvieron varios miembros reconocidos de PlatinumGames, como Hideki Kamiya (creativo y productor), Atsushi Inaba (jefe del estudio) y Kenichi Sato (presidente del estudio). “¡Nosotros en PlatinumGames queremos expresar nuestra entrañable apreciación por todos los buenos deseos y apoyo de nuestro Kickstarter para The Wonderful 101 Remastered! ¡No hubiéramos podido hacerlo sin todos ustedes!”, mencionó PlatinumGames (vía Video Games Chronicle).

PlatinumGames celebrando (imagen: Siliconera)

¿Qué opinas del éxito de The Wonderful 101 Remastered? ¿Esperabas que la comunidad reaccionara de forma tan positiva? ¿Apoyaste el proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Pese al gran éxito que tuvo en su campaña de financiamiento, te contamos que este movimiento no tenía como meta principal el dinero. Otro detalle curioso es que no llegará a Xbox One, pero PlatinumGames ya explicó por qué.

The Wonderful 101: Remastered llegará a mitad de año a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

