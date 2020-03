Al parecer, será posible probar Marvel's Iron Man VR antes de comprarlo

No cabe duda que uno de los juegos que más emoción está causando a los poseedores de un PlayStation VR es Marvel’s Iron Man VR, el título desarrollado por Camouflaj y distribuido por Sony Interactive Entertainment que llegará en exclusiva para PlayStation 4. Desgraciadamente, el título ha sufrido 2 demoras, por lo que los usuarios comienzan a agotar su paciencia. Sin embargo, la espera podría hacerse menos pesada, ya que un demo podría llegar muy pronto.

Decimos esto porque, de acuerdo con la cuenta de Twitter psnrelease, acaba de agregarse a la PlayStation Network japonesa un demo de Marvel’s Iron Man VR, con código de identificación CUSA18232. Para reforzar las sospechas, también se registró un demo similar, pero para el territorio asiático (CUSA18303). Sin embargo, por el momento no ha surgido alguna versión para el territorio americano.

¿Quiere decir esto que un demo de Marvel’s Iron Man VR está en camino?

Este tipo de cuentas tiene un registro muy certero que para muchos puede significar que el demo es inminente. De hecho, algo similar pasó con Final Fantasy VII Remake, y meses después se hizo oficial, permitiendo a los usuarios jugar la entrega casi 1 mes antes de su lanzamiento.

Dicho esto, no se sabe con certeza cuando llegará o si aparecerá, pues ni Camouflaj ni Sony Interactive Entertainment han revelado información sobre un posible demo. No obstante, es muy probable que suceda, ya sea antes o al mismo tiempo del debut del título, pues es una práctica común para que los usuarios prueben el juego y decidan así comprarlo o no. Te mantendremos informado; mientras, te dejamos con los 2 registros de psnrelease.

The game Marvel's Iron Man VR - Demo with id CUSA18232 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/RIwET16y0Q — PSN releases (@psnrelease) March 11, 2020

The game Marvel's Iron Man VR - Demo with id CUSA18303 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/V0sogInXIN — PSN releases (@psnrelease) March 11, 2020

¿Cómo recibes estas noticias? ¿Estás esperando un demo de este título para probar qué tal está? Cuéntanos en los comentarios.

A pesar de que el título fue retrasado, no hace falta mucho para su estreno, el próximo 15 de mayo, sólo poco más de 2 meses, así que, en caso de que el demo sea real, es muy probable que llegue antes de esa fecha.

Marvel’s Iron Man VR llegará en exclusiva a PlayStation VR. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente