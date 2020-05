SNK se disculpa tras controversia por mensajes que sexualizaban a Iroha

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de que el último peleador del Pase de Temporada 1 llegara a Samurai Shodown (2019), SNK anunció el Pase de Temporada 2, que estaría conformado por 4 personajes más. El tercero en llegar sería una de las peleadoras favoritas de los fans, Iroha. A pocas de su arribo, esta chica y SNK estuvieron envueltos en polémica.

Esta peleadora fue anunciada la semana pasada y para promocionar su próximo arribo a Samurai Shodown (2019), a través de Twitter, la cuenta oficial de la franquicia comenzó a interactuar con la comunidad del título. Pero el sujeto al cargo de las redes sociales de la cuenta lo hizo de una manera impertinente a consideración de muchos, puesto que compartió mensajes haciendo alusión al cuerpo de Iroha y sexualizándolo.

Es bien sabido que en los títulos de pelea suele haber peleadoras con atributos exagerados a tal grado de ser sexualizadas. SNK no es la excepción, de hecho gracias a ellos existe Mai Shiranui y otras peleadoras de Samurai Shodown (2019) cuyos diseños son muy sugestivos. Los mismos jugadores incluso saben que Iroha fue creada por SNK como fan service; incluso, la llegada de Iroha a la nueva entrega es gracias a los fans, ya que fue el segundo personaje con más votos en la revista Dengeki Online, lo que hizo que llegara junto con Mina Majikima.

No obstante, esto no sería polémica de no ser porque la cuenta oficial de Twitter del juego compartió mensajes refiriéndose obscenamente a Iroha, cuya figura encendía el apetito sexual según los comentarios de la cuenta, que se enfocaron en este tema en vez de hablar de sus habilidades o estilo de combate. Esto generó que miembros de la comunidad del juego (e incluso personas ajenas a la franquicia, pero que adoptaron la situación para protestar en contra de la sexualización), expresaran su disgusto, que se derivó en una polémica importante a tal grado que el programador sénior Jim Bulmer, que antes ha hablado en torno a problemas de de justicia social, inhabilitó su cuenta luego de recibir muchos mensajes negativos, según refiere Kotaku.

Tras la controversia, la cuenta oficial eliminó los mensajes y ofreció una disculpa al respecto. “Varias publicaciones hechas por esta cuenta se han considerado inapropiadas y ofensivas para los miembros de nuestra comunidad. El administrador al cargo recibió una estricta advertencia para ser más considerado. Las publicaciones ofensivas ya fueron eliminadas. Por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas”, expresó la cuenta oficial a inicio de esta semana.

A number of posts made by this account have been deemed inappropriate and offensive to members of our community.

The admin in charge has been given a strict warning to be more considerate. The offending posts have now been deleted.

Please accept our sincerest apologies.