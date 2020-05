The Last of Us: Part II: pronto conoceremos más sobre el gameplay del juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Naughty Dog ya confirmó una nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us: Part II y recientemente nos mostró un trailer enfocado en la historia de la secuela. Con ello, la compañía inició una campaña de promoción rumbo al estreno de su esperado juego.

Por medio del blog de PlayStation, el estudio confirmó que prepara una serie de videos especial para revelar más detalles sobre The Last of Us: Part II. Los jugadores están emocionados, pues se confirmó que en unos días se revelará más detalles de su gameplay.

Naughty Dog presentará muchas novedades de The Last of Us: Part II

La desarrolladora compartió las fechas en que revelará los próximo 3 avances de The Last of Us: Part II. Los videos se enfocarán en gameplay, en revelar información no confirmada y en detallar el mundo del título.

“Antes del lanzamiento, estrenaremos una nueva serie de videos que desglosarán aspectos clave del juego. Cada uno de estos videos incluirá entrevistas con miembros de nuestro equipo que hablarán sobre el diseño, la tecnología e ideas que han formado el desarrollo”, reveló la compañía.

La primera cita será la próxima semana, concretamente el miércoles 20 de mayo, fecha cuando se revelará más aspectos del gameplay. El 27 de mayo habrá otro video con detalles generales sobre la secuela.

Por último, será el 3 de junio que veremos un avance sobre el mundo de The Last of Us: Part II. Todos los videos estarán disponibles en el canal de YouTube de PlayStation. Abajo te dejo el primero de ellos enfocado en la historia:

Introducing "Inside The Last of Us Part II," a new four-part video series from @Naughty_Dog. Episode 1 is now live: https://t.co/WgjwB34p36 pic.twitter.com/1cz5V1oL0u — PlayStation (@PlayStation) May 13, 2020

Como imaginas esta serie de videos es la sorpresa que Neil Druckmann, director del juego, anunció hace algunos días. Por supuesto, aquí te tendremos cada avance con las novedades que revele Naughty Dog.

The Last of Us: Part II debutará de manera exclusiva para PlayStation 4 el próximo 19 de junio. Busca más información sobre él en este enlace.