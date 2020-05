Ghost of Tsushima: nuevo gameplay nos muestra exploración, combate y más

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como se prometió a inicios de semana, en el más reciente capítulo de State of Play Sucker Punch y PlayStation nos mostraron más detalles sobre Ghost of Tsushima. Gracias a esto ya conocemos detalles importantes sobre la próxima exclusiva para PlayStation 4.

Para empezar, Sucker Punch se concentró en mostrarnos el sistema de exploración de Ghost of Tsushima. Al hacerlo el estudio dejó claro que la curiosidad es parte esencial del diseño del juego. Lo anterior es así ya que buscan que el jugador se sienta interesado en explorar su mundo de una manera orgánica e inmersiva.

Así pues, el punto de la exploración de Ghost of Tsushima es que el jugador esté atento a todo lo que pasa a su alrededor, para así buscar puntos de interés. Por ejemplo, es posible que en una ocasión estés explorando y notes humo a lo lejos y vayas a descubrir qué pasa. Por otro lado, también habrá aves que te llevarán a diferentes puntos de interés.

En el gameplay, Sucker Punch nos dejó ver que en Ghost of Tsushima no estaremos completamente solos. Lo decimos puesto que no solamente podremos explorar el mundo al pie, sino que también tendremos la oportunidad de ir por caballo.

El combate samurái también será parte esencial de State of Play

Es importante señalar que Ghost of Tsushima no sólo será un juego en el que tengas que explorar y viajar por el mundo. De hecho, en tu aventura encontrarás enemigos contra los que tendrás que luchar.

La intención de Sucker Punch es que Jin, el protagonista de Ghost of Tsushima, te haga sentir como si estuvieras en una película de samuráis. Es por esto que tendrá diferentes ataques que son brutales y además lucen espectaculares.

Cabe mencionar que, en ambos estilos de combate, Jin puede luchar con su fiel espada, así como con un arco que le permite dañar a distancia.

Dicho lo anterior, la realidad es que Jin no siempre enfrentará a sus enemigos cara a cara. De hecho, habrá muchas ocasiones en las que se valdrá del sigilo para convertirse en un fantasma que provoque temor en sus enemigos.

Cuando decidas atacar a tus enemigos de manera sigilosa tendrás la oportunidad de aprovechar las sombras y diferentes elementos del mapa para ocultarte. También deberás saber moverte por diferentes alturas para así estar seguro de que nadie te verá.

Podrás personalizar a Jin

En el gameplay, Sucker Punch nos dejó ver que Jin tendrá diferentes aspectos. Lo anterior es así puesto que tendremos que personalizar a nuestro samurái. Eso sí, ten en cuenta que la personalización irá más allá de sus prendas, puesto que también modificar sus habilidades.

Cabe mencionar que la personalización de Ghost of Tsushima también se verá en otros elementos del juego. Por ejemplo, tendrás la oportunidad de elegir si lo quieres jugar con voces en japonés para que se sienta como una auténtica película de samuráis. También tendrás la oportunidad de disfrutar las escenas cinematográficas con diferentes filtros o personalizar la banda sonora.

Sin más te dejamos el gameplay que mostró PlayStation en State of Play:

¿Qué te pareció el video? ¿Estás emocionado por Ghost of Tsushima? Cuéntanos en los comentarios.

Ghost of Tsushima estará disponible el 17 de julio en exclusiva para PlayStation 4. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.