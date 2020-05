¡Gratis! Así puedes conseguir Sid Meier’s Civilization VI para PC sin pagar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si quieres un juego con el que puedas pasar horas y horas, pero no quieres gastar dinero, te tenemos una noticia muy buena. Lo que pasa es que están regalando copias de Sid Meier’s Civilization VI, uno de los juegos de estrategia 4X más aclamados de los últimos años.

Como puedes imaginar, Sid Meier’s Civilization VI es el más reciente regalo de la Epic Games Store, tienda que la semana pasada obsequió Grand Theft Auto V. Para aprovechar esta promoción lo que tienes que hacer es ingresar aquí, iniciar sesión y completar el proceso de compra.

Una vez que hagas lo anterior, Sid Meier’s Civilization VI formará parte de tu colección en la Epic Games Store. Así pues, tendrás la oportunidad de descargarlo cuando quieres desde el cliente de Epic Games.

Es importante señalar que esta promoción no estará disponible para siempre. De hecho, terminará el próximo jueves, 28 de mayo, a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México. Así pues, te recomendamos aprovecharla cuanto antes.

🌍🏛️ EXPAND YOUR EMPIRE 🏛️🌍



The #EpicMegaSale vault has been opened again: Sid Meier’s Civilization® VI is FREE on the Epic Games Store until May 28!https://t.co/mP1LKDYBDF pic.twitter.com/UAqrgRm3ZM