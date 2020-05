Tranquilo, el Xbox One X de Cyberpunk 2077 no costará $30,000 MXN

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Esta tarde, el Xbox One X de Cyberpunk 2077 dio mucho de qué hablar y por razones que nadie esperaba. Lo que pasó es que se comenzó a ofrecer en la tienda de Microsoft de nuestra región por $34,4999 MXN ($1999 USD en la tienda de Estados Unidos). Esto asustó a muchos consumidores, pero pueden estar tranquilos, ya que se trata de un error.

Lo anterior fue confirmado por Josh Steins, encargado del marketing social de accesorios y consolas de Microsoft. El ejecutivo confirmó en varias publicaciones en Twitter que este precio no es el real.

En algunas de las publicaciones, Steins mencionó que habrá más detalles sobre esta consola en junio.

Not correct at all, stay tuned in June for all the details!