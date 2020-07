Fortnite: acusan a equipo de esports por robar $100,000 USD de sus jugadores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La escena de esports de Fortnite es una de las más atractivas en la actualidad, pues ofrece atractivos premios que incluso han vuelto millonarios a algunos jugadores profesionales, como a Kyle “Bugha” Giersdor, campeón de la Fortnite World Cup.

Sin embargo, los esports del Battle Royale no se salvan de la polémica, pues recientemente se acusó a un equipo de esports de robar el dinero de varios de sus jugadores de Fortnite.

Las acusaciones son serias, pues se estima que el equipo robó una gran cantidad de dólares y no les dio su parte correspondiente a los jugadores que hicieron todo para conseguir el premio. La escuadra señalada en cuestión es Newbee, equipo con sede en China.

De acuerdo con los detalles, todo se remonta precisamente a la Fortnite World Cup, evento que se celebró en 2019. Todos los jugadores que clasificaron al gran torneo iban a recibir al menos $50,000 USD por su dedicación y esfuerzo.

Pues bien, XXM y xMende, jugadores que representaron a Newbee en el torneo, lograron clasificar, así que tenían un premio garantizado. Sin embargo, Rhidax, entrenador de jugadores de Fortnite, acusó varias inconsistencias en el manejo de premios por parte del equipo.

Rhidax afirmó que Newbee robó el dinero del premio de la Fortnite World Cup. El entrenador confirmó que ni XXM ni xMende recibieron nada de la recompensa, por lo que el equipo se quedó con los $100,000 USD.

Además, Rhidax destacó el hecho de que XXM y xMende dejarán de jugar Fortnite justo después del torneo. El entrenador enfatizó que los jugadores son adolescentes que fueron engañados. Además, recomendó a los jugadores leer con detenimiento sus contratos.

This also explains the whole "why did 2 World Cup qualifiers quit the game immediately" situation, I wouldn't play if I just had 50k stolen from me. Reminder, these are literal TEENAGERS. pic.twitter.com/1GKuEx3eQQ

Please please read through all your contracts so you’re not stuck in a situation as bad as this. They are now a bunch of young helpless teens.@Ballatw @xSUND0WN @JakeSucky @Slasher @FortniteBRLive