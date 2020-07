Domino's Pizza se une a las bromas sobre Halo Infinite

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La presentación del nuevo avance de Halo Infinite en Xbox Games Showcase no fue lo esperado y tanto 343 Industries como Xbox recibieron críticas por su calidad visual pues no da cuenta de lo que puede hacer la definida como consola más poderosa del mundo, Xbox Series X. Como era de esperarse, los detalles y equivocaciones de los responsables de armar y entregar este avance se convirtieron en fuente de memes y bromas en redes sociales y Domino's Pizza no dejó pasar la oportunidad.

Luego de que Xbox Games Showcase se llevara a cabo, usuarios de redes sociales no han soltado el avance de Halo Infinite, el cual ha generado muchas bromas en torno a lo que será la "nueva generación" de Xbox. Siguiendo esta tendencia, la cuenta oficial de Domino's Pizza en Reino Unido hizo lo propio y le recordó al Master Chief que no debe preocuparse, pues su pizza llegará, aunque eso sí, puede que la versión next-gen de la pizza de peperoni sea un poco diferente a la de la generación actual.

A raíz de esta publicación, los usuarios de redes no tardaron en seguir con los memes y las bromas, aunque algunos se molestaron, señalando que solo se trata de un demo y asegurando que el producto final no se verá así.

Ya que hablamos de Halo Infinite, 343 Industries señaló que el juego debutará con su mejor versión en Xbox Series X y que todo el contenido estará pulido. Asimismo, Aaron Greenberg mencionó que, pese a la polémica, el nuevo Halo será la killer app de la consola.

Halo Infinite debutará en Xbox One, Xbox Series X y PC esta temporada de fiestas. En este enlace encontrarás toda la información relacionada.

