Podrás llevar tu progreso de Marvel’s Spider-Man Miles Morales para PS4 a PS5

En los últimos días ha habido muchas dudas sobre la posibilidad de llevar progreso de PlayStation 4 a PlayStation 5 después de que no será posible en su versión de Yakuza: Like a Dragon. Ahora, nueva información apunta a que se trata de una decisión que tomarán diferentes distribuidores. Lo decimos ya que será posible llevar tu progreso de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de PS4 a PS5.

Fue por medio de Twitter como James Stevenson, director de comunidad de Insomniac Games, le confirmó a un fan que será posible llevar el progreso de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 4 a PlayStation 5.

Es decir, si compras Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para PlayStation 4 y empiezas a jugar ahí, podrás tomar tu progreso y llevarlo a PlayStation 5 cuando tengas la consola de siguiente generación. Por el momento se desconoce cómo se podrá trasladar la partida, pero imaginamos que será por medio de la nube con PlayStation Plus o por medio de un dispositivo de almacenamiento USB.

Yup! — James Stevenson (@JamesStevenson) September 28, 2020

Parece que la transferencia es una decisión de los distribuidores

Que los jugadores puedan llevar sus datos de guardado de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 4 a PlayStation 5 demuestran que la opción de datos de guardado intergeneracionales sí es posible en la consola de Sony.

Así pues, parece que la razón por la que Marvel’s Spider-Man Remastered no lo permite es porque se trata de un juego independiente al lanzamiento original. Por su parte, la razón por la que no es posible en Yakuza: Like a Dragon debe ser una decisión de SEGA.

Estaremos al pendiente y te informaremos cuando la situación sobre compartir progreso entre PlayStation 5 y PlayStation 4 sea más clara.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales llegará el 12 de noviembre a PlayStation 5 y PlayStation 4. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.