League of Legends: el grupo K/DA lanzará su primer álbum próximamente

El grupo musical K/DA, que surgió del mundo de League of Legends, tiene 2 años de existencia y cuenta con 2 sencillos en su carrera. Sin embargo, es ampliamente exitoso. Luego de no saber del grupo por más de 1 año, en agosto lanzó su más reciente éxito, THE BADDEST y hoy anunció que revelará su primer álbum a casi 2 años de su formación.

El grupo de chicas cantantes virtuales K/DA anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que su primer álbum EP ya tiene nombre: All Out, el cual se estrenará el próximo 6 de noviembre en plataformas digitales.

Pero eso no es todo, el cuarteto mostró la portada del álbum en la que se puede un tono azul predominante así como el nombre del material discográfico. En él se puede ver a Kai’Sa, Evelynn, Ahri y Akali lucir increíbles prendas que combinan con el tono de la portada.

Al tratarse de personajes de League of Legends, es probable que para conmemorar el lanzamiento del primer álbum Riot Games prepare apariencias para el juego inspiradas en los atuendos de los 4 personajes como aparecen en la portada. Posiblemente se revelen en las finales del prestigioso torneo Worlds 2020, a finales de octubre.

Por si te lo perdiste: El torneo de League of Legends Worlds 2020 ya está en curso.

Portada del álbum All Out

¿Qué es K/DA?

Por si no lo sabes, te contamos que K/DA es un grupo de chicas creadas a partir de los personajes que aparecen en el juego, pero con una diferente apariencia. el cuarteto hizo su presentación a finales de 2018 con su sencillo Pop/Stars, el cual consiguió atraer la atención de los fans.

En verano de 2020 lanzaron la canción THE BADDEST, que las volvió a poner en el radar luego de 1 año y medio de ausencia y a casi 2 años de su formación presentarán su primer álbum.

League of Legends sigue expandiéndose y K/DA es una de las maneras de diversificar la franquicia. Incluso hay una serie de cómics enfocada en las integrantes del grupo musical y recientemente se reveló a Seraphine, una influencer virtual que ayudará a producir el primer álbum del grupo y que se unirá también a League of Legends.

¿Cómo recibes estas noticias? ¿Esperas el debut del primer álbum del grupo? Cuéntanos en los comentarios.

Riot Games continúa llevando nuevos personajes a su título insignia. La más reciente adición fue Samira, la Rosa del Desierto.

League of Legends está disponible en PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

