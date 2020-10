Amenazan a creativos de Insomniac Games por cambiar el rostro de Spider-Man

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Insomniac Games reveló hace algunos días más detalles sobre la versión mejorada de Marvel’s Spider-Man que aprovecharía el poder del PlayStation 5. A pesar de que este tipo de mejoras suelen ser técnicas que mejoran el desempeño, el estudio decidió aplicar un cambio interesante a nivel visual, pues decidió ajustar la cara de Peter Parker. Esta modificación aparentemente inofensiva, causó gran revuelo e incluso enojo en los fans e incluso se han indignado tanto que han enviado amenazas al equipo creativo.

Si bien el anuncio de las novedades técnicas de Marvel’s Spider-Man Remastered fue muy bien recibido en general por las mejoras visuales que añadirá, el cambio de la cara de Peter Parker conmocionó a los fans. La desarrolladora incluso tuvo que emitir un comunicado oficial en el que explicaba la razón por la que tomó esta decisión.

No obstante, hubo algunos fans que no estuvieron contentos con este cambio, como en otras ocasiones, mostraron su rechazo al equipo creativo por medio de retroalimentación en redes sociales sin ofender, pero hubo otros que no sólo criticaron al estudio, sino que hubo otros que mandaron amenazaron personalmente a los desarrolladores encargados del título.

En específico, Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, confesó recibir mensajes en los que los fans lo hostigan a tal grado de decir que lo buscarán y obligarán a arreglar el cambio a la cara de Peter Parker.

“A nuestros fans de Spidey: aprecio totalmente su pasión, pero enviarme notas amenazantes de que ‘¡VAMOS A PERSEGUIRTE Y VAMOS A ENCONTRARTE! ¡ARREGLARÁS ESTO AHORA!’ no está bien. Con lo que está pasando en el mundo, seamos una fuerza para el bien y seamos respetuosos unos con otros. Gracias”, expresó Intihar.

