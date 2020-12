Madre le tira a su hijo una colección clásica de consolas con valor de $500,000 USD

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ya te hemos informado sobre varias noticias que corroboran que el coleccionismo de videojuegos es muy popular y muy costoso. Debido a esto, todo coleccionista debe preocuparse por la manera en la que resguarda sus posesiones. Desgraciadamente, un jugador no tomó las medidas necesarias y perdió una colección valuada en $500,000 USD.

La triste historia que vamos a contarte de la de un jugador de Nueva York. El usuario de Twitter jnlgame (cuenta de una tienda minorista de videojuegos) se desahogó en la plataforma luego de que descubriera que su madre tiró toda su colección de consolas y videojuegos y consolas clásicas a la basura. Ésta fue una gran pérdida no sólo sentimentalmente, sino monetaria, ya que estaba valuada en alrededor de $500,000 USD, lo que equivale a casi $10 MDP.

De acuerdo con el usuario (vía VG247), la añeja colección incluía todos sus juegos del PlayStation original, 500 juegos de los cuales todavía estaban cerrados, así como consolas vintage o clásicas, como Colecovision, Intellivision, Famicom, Super Famicom, TurboGrafx-16, PC Engine, Neo Geo AES, Master System, el Mega Drive y los diversos modelos de Atari, prácticamente todos lo que no llevó consigo a su casa el desafortunado coleccionista.

¿Qué fue lo que hizo a la mamá tirar a la basura toda la colección?

En la historia de jnlgame se entiende que en algún punto se mudó de la casa de sus padres y, como varias personas, usó el almacén de la casa de su familia para guardar sus pertenencias que no llevó a su casa. Además de videojuegos había varios instrumentos musicales, como 2 Marshall stacks, 14 pedales, 1 set de batería e incluso todas sus patinetas.

Quizá su madre o su familia decidió que ya no quería tener todas esas cosas en su casa o pensó que ya no servían y que tal vez su hijo ya no las querría, por lo que un buen día simplemente decidió deshacerse de ellas, sin tener una idea de lo que valían. El usuario, pues, luego de unos años regresó y ya no encontró nada.

Lamentablemente, no se sabe más sobre la colección perdida de jnlgame. Desde luego que se escucha muy extraño que alguien se deshaga de una colección de esa magnitud sin pedir nada a cambio, pero ahí está, simplemente la madre quizá estaba desesperada y tomó la decisión de deshacerse de ella. No se explica más en el relato.

Lo que queda claro es que, si eres coleccionista como jnlgame y no cuentas con espacio propio para guardar los videojuegos y los almacenas en la casa de alguien más, debes por lo menos pedirle de favor a la persona encargada que no deseche nada, o hacerle saber el precio de los artículos para que sepa que la colección tiene valor o que las consolas o juegos funcionan.

¿Qué opinas de la historia triste de este usuario? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntanos en los comentarios.

